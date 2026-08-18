Polémica
Juls Janeiro aviva su distanciamiento con Belén Esteban y se reafirma: “No me arrepiento de nada”
La hija de Jesulín de Ubrique asegura que sus padres están orgullosos de ella, descarta participar en realities por su fobia a los insectos y defiende tomárselo todo con humor
Kevin Rodríguez
La tensión mediática entre Juls Janeiro y Belén Esteban suma un nuevo episodio. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica con la colaboradora televisiva a las puertas del gimnasio, dejando claro que se mantiene firme en su postura.
“No me arrepiento ni quito ni añado nada”, ha afirmado categóricamente la influencer, quien sostiene que sus padres están “muy orgullosos” de cómo está gestionando la situación. Entre risas y en un tono desapegado, la joven ha querido restar trascendencia al conflicto recordando que “la vida hay que tomársela con humor” y que no todo lo que se publica en redes o televisión debe interpretarse de forma rígida.
Desconexión del entorno mediático y rotundo 'no' a 'Supervivientes'
Durante el breve encuentro con los medios, Janeiro ha demostrado estar al margen del universo mediático, asegurando desconocer las recientes declaraciones de su tía abuela, Laly Bazán, en su defensa: “No me entero de nada, todo me pilla de sopetón”.
A pesar de la expectación que genera su figura y del interés del público por su frescura ante las cámaras, la joven descarta por completo dar el salto a formatos como 'Supervivientes'. “¡Uy, no cariño! Si mi mayor fobia son los bichos. Imagínate yo en una isla desierta”, ha confesado entre gestos de reprobación.
Por el momento, Juls Janeiro afirma estar volcada en sus estudios y en mantener una rutina saludable basada en el ejercicio físico, alejada de las ambiciones televisivas tradicionales.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero