Probablemente casi todos tengamos en casa una socorrida olla express. Ese aliado en la cocina que permite que los alimentos estén listos en menos tiempo. Y es que este imprescindible facilita en gran medida las tareas culinarias, permitiendo además comer de una forma mucho más saludable y variada.

Sin embargo, lo que quizá muchos no sepan es que este básico de la cocina puede ofrecer, más allá de cocidos, la olla express puede hacer las veces de yogurtera, crock pot u olla de cocción lenta o arrocera. Todo gracias al modelo que Lidl ha sacado a la venta a través de su tienda online.

Y es que por solo 54,99 euros, el supermercado alemán ha puesto a la venta una olla que hará que todos tus platos estén listos en pocos minutos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express más barata y eficiente del mercado: con 16 programas y por solo 54,99 euros / Lidl

Un utensilio, infinitas posibilidades

La solución todo en uno para cocinar de forma rápida y eficiente llega de la mano de Lidl. El supermercado alemán ha sacado a la venta una olla express que te permitirá elaborar platos variados, más allá de los socorridos cocidos. Por ejemplo, yogures y es que el modelo de Lidl te ofrece la posibilidad de hacer incluso platos al vapor o elaboraciones de cocción lenta. Algunas de las funciones son, por ejemplo, cocción rápida, cocción al vapor, cocción de arroz, cocción lenta, saltear/dorar, mantener caliente o para la preparación de yogur.

Además, una de sus ventajas es su fácil manejo a través del elemento de control táctil con pantalla LED, indicador de presión y de modo de 16 programas de cocción preestablecidos.

Función de temporizador para cocinar con inicio diferido y gracias a los niveles de alta y baja presión se conservan los nutrientes importantes.