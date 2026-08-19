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Christian Gálvez desvela los cambios históricos de 'El Rosco' americano: "EEUU no necesita copiarnos"

El histórico presentador madrileño encabeza la adaptación internacional del formato para el mercado norteamericano y latinoamericano, producida de forma independiente en Los Ángeles y con importantes cambios en su mecánica

'Pasapalabra'

'Pasapalabra' / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La prueba reina de la televisión española cruza el charco para conquistar el continente americano. Christian Gálvez ha sido el encargado de liderar en Los Ángeles la grabación de los episodios piloto de 'Run the ring,' la versión concebida para las cadenas de Estados Unidos y Latinoamérica que adapta la mítica rosca al dinámico ritmo de la televisión anglosajona.

El proyecto se desarrolla de manera totalmente independiente a Mediaset y Atresmedia en los Estudios Lulu junto a MC&F, la compañía propietaria de los derechos del juego reconocida por el Tribunal Supremo, y el productor italiano Andrea Olcese.

"Estados Unidos no necesitaba copiar nuestra manera de hacer 'El Rosco'. Necesitaba encontrar su manera de hacerlo", ha explicado Gálvez en una entrevista concedida al diario El Mundo.

Las grandes novedades del formato americano

A diferencia de la versión que hasta hace unas semanas conducía Roberto Leal en Antena 3 o la que capitaneó el propio Gálvez durante doce años en Telecinco, 'Run the ring' presenta diferencias estructurales clave diseñadas para captar la atención del público estadounidense.

La versión en inglés elimina la letra Ñ e incorpora de forma activa la K y la W, por lo que contará con 26 letras, 1 más que en España. Además de las habituales pistas de "empieza por" o "contiene", la adaptación introduce combinaciones inéditas como "termina con". Por último, Las definiciones se han acortado y adaptado fonéticamente para acelerar el ritmo y maximizar la tensión en pantalla.

Christian Gálvez, clave en la reestructuración

El comunicador madrileño no solo ha ejercido como cara visible para la presentación del proyecto, sino que ha participado activamente en la reestructuración creativa para adaptar el ritmo a la televisión norteamericana.

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Gálvez confía plenamente en el éxito del formato tras los ensayos realizados en California: "Al final sólo quedan un concursante, una letra y unos segundos. Ahí está la magia del juego", ha sentenciado.

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Fuente: El Periódico

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