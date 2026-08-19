Ortega Cano reaparece tras destaparse su verdadera relación con Rocío Jurado: quedan al descubierto sus peleas con "La más grande"

Amador Mohedano rompía hace varias semanas en '¡De Viernes!' su silencio tras el estreno del documental sobre Rocío Jurado en el que su sobrina Rocío Carrasco ha vuelto a ignorar una vez más a toda su familia y, para sorpresa de propios y extraños, además de arremeter contra la hija de 'La más grande' revelaba algunos de los momentos más complicados del matrimonio formado por su hermana y José Ortega Cano, dando fuerza a los rumores que han circulado durante años de que la chipionera no era feliz al lado del torero.

Y es que aunque siempre ha presumido de tener una maravillosa relación con su cuñado, el exmarido de Rosa Benito no dudó en detallar algunos de los desencuentros que tuvo la pareja, desvelando que en una ocasión incluso tuvo que tomar partido y llevarse al diestro "para que la cosa no fue a más", encarándose con él a las puertas de un teatro al ver a Rocío muy afectada por la actitud de Ortega.

Lejos de quedarse ahí, Amador ha relatado que otro de sus enfrentamientos se produjo cuando la cantante estaba en Santo Domingo y no pudo contactar con su marido durante varias horas, provocando un gran sufrimiento en su hermana. Unas revelaciones que no han hecho ninguna gracia a Gloria Camila, que reprochaba a su tío el 'incendiar' y alimentar las especulaciones sobre el matrimonio de sus padres.

Y aunque públicamente no ha reaccionado a los episodios que ha relatado su cuñado, en su reaparición ante las cámaras Ortega Cano se ha mostrado de lo más serio y reflexivo durante un paseo con su mascota por los alrededores de su casa de Costa Ballena (Cádiz), dejando entrever que no está siendo fácil ver cómo, 20 años después de la muerte de Rocío Jurado, ha sido el hermano de la cantante el que ha puesto de nuevo el foco en cómo era realmente su relación.