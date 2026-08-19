Preocupación por María José Campanario tras lo ocurrido mientras rodaba su nuevo reality: las razones por las que acabó llorando a lágrima viva
La mujer de Jesulín de Ubrique se ha embarcado en una nueva aventura profesional
EP/F. L.
Después de estallar como nunca contra Belén Esteban tachándola de ser la "sombra" de Jesulín de Ubrique y un "meme televisivo", y de asegurar orgullosa días después que se reafirmaba en su opinión sobre la madre de su hermana Andrea y que sus padres estaban orgullosos de ella y la apoyaban incondicionalmente, Julia Janeiro ha dedicido zanjar su guerra contra la ex de su padre y cambiar su actitud radicalmente ante ls cámaras.
Así, a pesar de saludar de lo más sonriente a los reporteros apostados a las puertas de su nueva casa en Madrid -que adquirió hace unos meses por más de 600.000 euros- este miércoles e interesarse por si estaban bien, la influencer ha optado por dar un paso atrás y guardar silencio ante las preguntas sobre su guerra mediática con la colaboradora, dejando en el aire si cree que con sus incendiarias declaraciones estaría alimentando el posible regreso de Belén a televisión tras casi un año retirada del foco mediático.
Tampoco ha querido aclarar si a sus padres les ha sentado mal su ataque contra la tertuliana, y dejando en el aire si le han dado un toque de atención para no ponerles en el ojo del huracán y reavivar una guerra que creían enterrada, ha evitado confirmar o desmentir si es cierto que María José Campanario -que actualmente se encuentra en Asia grabando el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo'- lloró amargamente cuando se enteró de que su hija había hablado en los términos en los que lo hizo sobre Belén, no tanto por lo que dijo, sino por la posible reacción de la ex de Jesulín.
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