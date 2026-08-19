Última hora sobre el bebé de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Ahora podemos ampliar la familia"

Isa Pantoja y Asraf Beno no pueden estar más felices. La pareja recibía hace un año al pequeño Cairo, primer hijo de la pareja y el segundo para la influencer. Un bebé muy deseado por ambos y que, para desgracia de la hermana de Kiko Rivera, aún no lo conoce Isabel Pantoja, abuela del pequeño, y con quien la joven no mantiene relación desde hace años.

Sobre este distanciamiento que, por el momento parece irreversible, se ha pronunciado la joven en varias ocasiones, demostrando lo dolorosa que es para ella no tener contacto con la cantante y cómo pesa su ausencia en la vida de sus nietos.

A pesar de ello, la joven ha decidido seguir con su vida y disfrutar del buen momento personal que atraviesa. Una felicidad que no ha podido guardarse solo para ella y su marido, sino que ha querido compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

"Podemos ampliar la familia"

Ahora, la pareja, siempre muy activa en Instagram, ha reaprecido en esta red social para compartir, el buen momento personal que atraviesan, marcado especialmente por el nacimiento de su pequeño. Uno de esos momentos más importantes que los influencer han subido a su perfil de redes han sido los primeros pasos de su hijo. Un emotivo momento que demuestra lo feliz que está la pareja y que su relación no puede ir mejor.