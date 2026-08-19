Última hora sobre el estado de salud de Matamoros tras someterse a una intervención por su enfermedad degenerativa: "El dolor era muy agudo"

Diego Matamoros no pasa por su mejor momento. El influencer siempre ha hablado con naturalidad de la enfermedad degenerativa que padece y los tratamientos a los que se está sometiendo para sobrellevar los síntomas. Se trata de espondilolistesis- una enfermedad que padece desde hace años.

Ahora, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido las imágenes de la última intervención a la que se ha sometido y ha explicado al detalle en qué ha consistido el procedimiento. Así, el creador de contenido ha desvelado en qué ha consistido el tratamiento. "Lo que me han hecho por esa zona se llama epidurolisis por vía caudal (o más conocida como raja del culo) y luego una radiofrecuencia pinchada a la raíz nerviosa", ha explicado en sus stories.

Y es que, tal y como contaba el influencer en su Instagram, "llevaba un tiempo que ya el dolor era muy agudo y me estaba costando hasta levantarme o poder abrochar un arnés a mis perros", ha contado.

Enfermedad degenerativa

Precisamente, esos episodios de dolor intenso son los que le han llevado a pasar en más de una ocasión por quirófano. Todo alternativas que no han conseguido hacerle mejorar, o al menos, encontrar una solución definitiva.

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Ahora, el hijo del polémico Kiko Matamoros confía en que este tratamiento le ayude a progresar y haga que los síntomas de su enfermedad le den una tregua. "Este verano no he llegado, pero para septiembre estaré como un pincel". Un talante optimista para sobrellevar mejor las condiciones de su patología.