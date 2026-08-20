Ana Obregón ha retomado sus compromisos profesionales como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' tras pasar varias semanas de vacaciones en su residencia familiar de Mallorca, 'El Manantial', con su nieta Ana Sandra, que a sus 3 años se ha convertido en la gran alegría de la vida de la bióloga y en la que está completamente volcada. Una espectacular residencia con vistas al mar, inmensos jardines y piscina infinita que la actriz y sus hermanos herederaron tras el fallecimiento de sus padres, y que tal y como revelaban diversos medios de comunicación hace varios meses han decidido poner a la venta por una cantidad cercana a los 25 millones de euros.

Y aunque la bióloga no quiere entrar en detalles sobre este tema "porque mis hermanos no me dejan" -ya que la discreción siempre ha marcado a Juancho, Celia, Amalia y Javier García Obregón- sí ha admitido ante las cámaras de Europa Press que probablemente este sea el último verano que haya pasado en su refugio en la isla balear, testigo de algunos de sus recuerdos más especiales y entrañables no solo con sus progenitores o con su pequeña, sino también con su hijo Aless Lequio, fallecido a los 27 años a causa de un Sarcoma de Ewing en mayo de 2020.

"El mes de agosto me ha tocado trabajar, pero bueno, hemos pasado dos semanas preciosas en Mallorca. Y nada, creo que sí que va a ser el último verano en Mallorca y sí que da pena, da pena. Sinceramente, la verdad sí" ha confesado a corazón abierto.

La inesperada razón por la que Ana Obregón podría estar preparando su mudanza a Asturias: "Me encanta el norte y buscaré algo fresquito" / EP

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la nostalgia o la tristeza, Ana ha reconocido que por el momento no se ha planteado si adquirir otra casa más pequeña en Mallorca, y con una sonrisa ha adelantado que "no lo tengo ni pensado, creo que el año que viene al norte me voy a ir porque me encanta el norte de España y buscaré algo fresquito" para pasar sus próximas vacaciones con Anita, que como nos ha contado, "estoy todo el día con la peque y está que te mueres".

Además, y después de recordar a Lina Morgan en el plató de 'YAS' y revelar por primera vez la fortaleza de la actriz al continuar con el rodaje de la serie 'Hostal Royal Manzanares' en pleno tratamiento de quimioterapia y ocultando a sus compañeros que padecía un cáncer de garganta, se ha reafirmado en que a pesar de que en su día su gran amiga le confesó quién fue su gran amor imposible, ha dejado claro que no será ella la que haga público su nombre: "Hoy hace 11 años que falleció. Era mi maestra, mi amiga, mi ejemplo. La gran cómica de este país. Tengo muchos secretos que no saldrán, han intentado sacarme en el programa pero no he dicho nada. Beso al cielo y ya está".

Un posible refugio en Asturias

Con la venta de su casa familiar de Mallorca y la posibilidad de una mudanza al norte, Asturias se postula como una de las opciones que la actriz podría tener en cuenta. Ya el año pasado confesaba en una entrevista concedida a revista "¡Hola!" que pensaba adquirir una casa en Asturias o Cantabria.