El nuevo escándalo económico que salpica a Isabel Pantoja y que podría acabar con su carrera: "Han pedido dinero para realizarle..."
La cantante no levanta cabeza y vuelve a estar en el ojo del huracán
EP/F. L.
El reciente reencuentro entre Isabel Pantoja y Celeste, presidenta de su club de fans, ha vuelto a situar a la relación entre ambas en el foco mediático. Después de dos años distanciadas, ambas se reencontraron en Canarias y, según explicó Kike Calleja en 'Vamos a ver', mantuvieron una conversación "muy bonita, muy emocionante" en la que hablaron largo y tendido y solventaron sus diferencias. Sin embargo, apenas unos días después, la relación entre la cantante y su histórica fan vuelve a estar rodeada de polémica.
El encargado de poner sobre la mesa las nuevas informaciones ha sido Pepe del Real, que aseguró en 'Vamos a ver' haber recibido varios testimonios de fans que apuntaban a que Celeste estaría pidiendo 300 euros a distintas seguidoras para comprar una televisión para la habitación de la tonadillera en Canarias. Según lo expuesto en el programa, no se trataría de una única petición de 300 euros, sino de esa cantidad a cada fan, y el periodista aseguró que habría contactado con alrededor de una veintena de personas. También se habló de otros supuestos pagos pendientes relacionados con entradas de un concierto y una cena con la artista.
Ante estas informaciones, el Club Buena Suerte de Madrid, club de fans oficial de Isabel Pantoja, ha emitido un contundente comunicado firmado por Celeste para desmentirlas. "Estas informaciones son falsas", comienza el escrito, en el que se niega de manera tajante que desde la asociación o por parte de su presidenta se haya solicitado dinero a ninguna persona para comprar regalos a la tonadillera. Además, el comunicado recalca que cualquier mensaje, comentario o publicación que atribuya al club o a Celeste una iniciativa de este tipo "no se corresponde con la realidad".
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