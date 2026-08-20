Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

'El verano se mueve'

Pelayo Díaz se emociona en Telecinco sobre su pasado sentimental con Pablo Alborán: "Cuando le extraño, pongo sus canciones"

El colaborador rompió su habitual discreción en 'El verano se mueve' con Ion Aramendi para dedicar unas cariñosas palabras al artista malagueño, de quien asegura guardar un grato recuerdo

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve'

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La vida privada de Pelayo Díaz ha vuelto a convertirse en centro de atención en la tarde de Telecinco. Durante la emisión de este miércoles en 'El verano se mueve', el espacio conducido por Ion Aramendi, el estilista y diseñador se abrió en canal para matizar los rumores que, desde hace años, le han vinculado sentimentalmente con el cantante Pablo Alborán.

Aunque inicialmente se mostró reacio a profundizar en el tema —"está muy bien guardarte cositas que han pasado en tu vida para ti", apuntó—, la insistencia del presentador terminó por animar a Pelayo a compartir detalles sobre la complicidad que mantiene con el músico.

"No le echo de menos porque cuando le extraño un poco me pongo una de sus canciones. Es un chico muy talentoso, muy guapo y divino; no tengo nada malo que decir de él", confesó abiertamente el colaborador.

Una puerta abierta al futuro

El idilio entre ambos, que saltó a la luz tiempo atrás a raíz de interacciones compartidas en redes sociales y especulaciones en platós, siempre se había tratado con extrema cautela por ambas partes. Sin embargo, Díaz dejó caer un comentario revelador sobre su vínculo actual y la posibilidad de un reencuentro: "No voy a decir de esta agua no beberé porque a lo mejor un día me hace falta", sentenció entre risas.

Noticias relacionadas

Los compromisos profesionales de Pablo Alborán

Mientras se reavivan las declaraciones sobre su intimidad, Pablo Alborán continúa volcado en su faceta artística y manteniendo su habitual perfil bajo. El intérprete se encuentra inmerso en su Global Tour KM0, la gira internacional con la que recorrerá España y Latinoamérica durante los próximos meses de 2026, agenda que compagina con el rodaje de la tercera temporada de la serie 'Respira'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
  2. Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
  3. Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
  4. Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
  5. Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
  6. Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
  7. Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
  8. Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo

Avilés abre la 38ª edición del Ceravi con tres galardones y una muestra de veinte piezas contemporáneas

Avilés abre la 38ª edición del Ceravi con tres galardones y una muestra de veinte piezas contemporáneas

La vieja rula de Avilés se blinda contra nuevos temporales tras invertir más de 700.000 euros

La vieja rula de Avilés se blinda contra nuevos temporales tras invertir más de 700.000 euros

Una conductora de 41 años sale ilesa tras volcar con su turismo en Castrillón

Una conductora de 41 años sale ilesa tras volcar con su turismo en Castrillón

Asturias ya tiene decidido los lobos que hay que matar para mantener seguro al ganado y reducir los ataques

Asturias ya tiene decidido los lobos que hay que matar para mantener seguro al ganado y reducir los ataques

¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones

Bayo calienta motores para sus fiestas, con comidas populares, verbenas y más durante el primer fin de semana de septiembre

Bayo calienta motores para sus fiestas, con comidas populares, verbenas y más durante el primer fin de semana de septiembre

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero
Tracking Pixel Contents