El clan Janeiro se desmorona tras lo sucedido con la hija de Jesulín en las últimas horas: "Me ha hecho muchísimo daño"

Después de varios años alejada del foco mediático centrada en los tres hijos que tiene en común con Víctor Janeiro, Beatriz Trapote ha vuelto a televisión por todo lo alto como nueva colaboradora del programa 'De lunes a viernes' tras las incendiarias declaraciones de Julia Janeiro contra Belén Esteban tachándola de "meme televisivo" y de haber vivido toda la vida a la "sombra" de su padre, Jesulín de Ubrique.

Y como no podía ser de otra manera ha entrado de lleno en la polémica para defender su sobrina, afirmando orgullosa que si la de Paracuellos del Jarama es la "princesa del pueblo", con la hija de María José Campanario ha llegado la "reina". "Va a contar las verdades que no se han podido contar. Juls ha sido la que ha abierto la veda y la que está diciendo la verdad, y hay que apoyarla porque las verdades, aunque duelan, son verdades" ha afirmado rotunda, revelando además que en su día Belén la habría echado de la televisión "porque no le interesaba que nadie estuviera en su contra, y me ha hecho muchísimo daño".

Lejos de agradecer públicamente la defensa sin cuartel de su tía Beatriz, Julia se ha mostrado de lo más esquiva en su reaparición y, tras hacer gala de su simpatía y desparpajo ante las cámaras arremetiendo contra la madre de su hermana Andrea sin perder la sonrisa, en esta ocasión ha dado la callada por respuesta y ha dejado en el aire qué le ha parecido el regreso a televisión de la mujer de su tío Víctor y los piropos que le ha dedicado, alimentando los rumores de que en realidad no tendría una relación tan cercana con la periodista como ésta ha dejado entrever en su vuelta a los platós