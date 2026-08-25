Julia Janeiro, muy tajante, responde a Belén Esteban: "Si yo no hablo es por respeto a mi hermana"

Nuevo capítulo en el que va camino de convertirse en uno de los culebrones televisivos del año. Después de que Belén Esteban reapareciese este lunes ante las cámaras y respondiese a las declaraciones de Julia Janeiro tachándola de 'meme televisivo' -algo que asegura que no le ha molestado, dejando claro que no va a entrar en ninguna guerra y que la influencer le parece una chica "muy graciosa" y tiene el mismo derecho a hablar que ella-, ahora es la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario la que ha tomado la palabra y, lejos de achantarse o dar un paso atrás, ha dado la réplica a la madre de su hermana y ha advertido que si no habla de la 'princesa del pueblo' es precisamente por el cariño que le tiene a Andrea a pesar de las informaciones que apuntan que llevarían una larga temporada distanciadas.

En primer lugar, y después de que Belén haya explicado que no dijo lo de 'nepo baby' por ella -origen del conflicto- aunque sí ha admitido que así la considera, al igual que a otros muchos famosos como la mismísima Terelu Campos, Juls ha aclarado que "yo no me di por aludida. Yo respondí a lo que me dijeron y ya está", respondiendo rotunda a la posibilidad de verse con la colaboradora para hablar tranquilamente y quizás acercar posturas: "Pero qué tonterías estáis diciendo, por favor, es que son cosas de verdad. O sea, no. Me mantengo en lo que digo, ya está. Ni quito ni añado nada, ya lo dije".

Después de que Belén haya negado q Jesulín y su hija hubiesen estado hace unos años en su casa de Paracuellos del Jarama como se ha dicho -aunque sí ha confirmado que Julia sí estuvo acompañando a su hermana Andrea-, la influencer ha dejado claro que dicha información no salió de ella. "No, perdona. Yo dije que yo fui, dije que había quedado con mi padre pero yo en ningún momento dije 'fuimos a llevarla'. Es que claro, sacáis cosas de contexto. Yo dije 'fui a llevarl'a. En ningún momento dije que mi padre... Porque mi padre no ha estado en esa casa. La que estuve fui yo" ha expresado molesta.

Respecto a las palabras de Belén retándola a hablar porque "ya sabe por donde va la historia" y qué es lo que quieren dejar caer después de 27 años, la hija de María José Campanario ha contestado que "si ella lo sabe no hay más que hablar". "Si ella lo quiere decir que lo diga. Yo lo único que digo es que aquí hay dos versiones de la historia, solo se ha escuchado una. Y yo hablo por mí, si yo no hablo es por respeto a mi hermana, porque yo le tengo muchísimo cariño y la quiero un montón" ha advertido, dejando sin embargo en el aire si tiene relación con Andrea justificando que "de personas anónimas no hablo ni para bien ni para mal. Es lo que hay y no voy a hablar de ella". "Es anónima, es totalmente respetable y punto final. Si yo no cuento mi versión de las cosas en todo momento es por ella. Y si en algún momento he dicho algo es por lo que yo he sufrido desde pequeña. Punto final" ha sentenciado.

Y aunque ha asegurado que no quería hablar de su hermana, no ha dudado en desmentir que su distanciamiento se deba a motivos económicos como se ha rumoreado: "¿Que qué? Mira, de verdad, es que se dicen unas tonterías. En serio, yo entiendo que es verano, que no hay mucho contenido. De verdad no pasa nada pero de verdad que no se digan tantas tonterías porque..." ha expresado a carcajadas.

"Yo me he comprado el piso de la demanda que he ganado, de cuando se habló todas las historias que se contaron que eran mentiras cuando yo cumplí 18 años. Y he dicho en más de una ocasión que todos los padres harían exactamente lo mismo" ha añadido, negando que sea una indirecta a Andrea y que Jesulín no haya ayudado igual a sus dos hijas como se ha dicho. "De verdad, es que se sueltan unas tonterías... Ya vale. Si es que lo que hay es lo que hay" ha afirmado esquiva y reafirmándose en que no piensa hablar de su hermana por ser anónima.

Además, y aunque este lunes guardó silencio cuando la prensa le preguntó por la defensa de su tía Beatriz Trapote, que ha asegurado que si Belén es la "princesa del pueblo" Juls va a ser la reina, la influencer ha explicado que su actitud fue "porque no sabía nada porque no veo la tele pero ya me he enterado, pero desde aquí le mando un beso a Bea y le deseo que le vaya todo lo mejor posible".

Por último, y aunque no ha querido entrar en detalles sobre la reacción de su madre a sus declaraciones sobre la de Paracuellos, la joven ha revelado que ha hablado con María José Campanario -que está grabando en Asia el reality 'Hasta el fin del mundo'- y "aunque os tendrá que decir ella qué le parece todo esto, yo lo dije el otro día. Mis padres están muy orgullosos de mí. Dicho esto me voy a entrenar, señores, que si no me dan aquí las cinco de la tarde hablando con vosotros".