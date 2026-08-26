¿Dolly Parton se lo dejó todo a Miley Cyrus? La verdad detrás del rumor que sacude la herencia de la leyenda del country

La muerte de Dolly Parton ha abierto una de las grandes incógnitas tras el fallecimiento de la estrella del country: ¿quién heredará su enorme fortuna y su legendario catálogo musical? Y en medio de las especulaciones hay un nombre que se repite con fuerza: Miley Cyrus. La cantante, que murió el 25 de agosto a los 80 años, no tuvo hijos y perdió a su marido, Carl Dean, en marzo de 2025, después de casi seis décadas de matrimonio. Ese vacío familiar ha disparado las quinielas sobre el destino de un patrimonio construido durante más de 60 años de carrera. Algunas estimaciones sitúan su fortuna entre los 450 y los 650 millones de dólares, aunque la cifra exacta es difícil de determinar.

Pero hay una historia detrás del rumor que explica por qué Miley Cyrus aparece como posible heredera. Dolly no fue simplemente la madrina de Miley. Fue una figura prácticamente maternal para ella. La relación comenzó cuando Billy Ray Cyrus, amigo de Parton, le pidió que fuera la madrina de su hija. La propia Dolly explicó en una entrevista que aceptó encantada y que estaba «muy orgullosa» de Miley, a quien consideraba casi como una hija.

Sara Fernández

La relación se hizo todavía más estrecha con los años. Dolly apareció en Hannah Montana, acompañó a Miley en diferentes momentos de su carrera y ambas compartieron escenario en numerosas ocasiones. Su interpretación conjunta de 'Jolene' se convirtió en una de las imágenes más icónicas de su relación artística.

Y Dolly nunca ocultó su admiración por Miley. Incluso cuando la joven estrella de Disney comenzó a romper radicalmente con la imagen de Hannah Montana, Parton salió públicamente en su defensa. Para ella, Miley necesitaba encontrar su propia identidad y convertirse en la artista que quería ser.

¿Por qué podría haber pensado Dolly en Miley?

La primera razón es evidente: el vínculo afectivo. Dolly nunca tuvo hijos y durante décadas explicó que había canalizado buena parte de su instinto maternal hacia sus sobrinos, sobrinas y personas de su entorno. Miley ocupó un lugar especialmente importante dentro de ese círculo. La segunda razón es profesional. Dolly fue una de las grandes mentoras de Miley y ambas compartieron parte de su legado musical. La relación trascendió generaciones y convirtió a Miley en una de las personas más vinculadas públicamente a la herencia artística de Parton. Y hay una tercera razón todavía más importante: Dolly era perfectamente consciente de que su patrimonio debía quedar organizado antes de morir.

Lucía Feijoo Viera

En 2020, la cantante explicó a Billboard que estaba trabajando con abogados especializados en planificación patrimonial. Su objetivo era precisamente evitar que su familia tuviera que enfrentarse a una batalla legal después de su muerte.

Pero, ¿le dejó realmente toda su fortuna a Miley? Aquí está la clave: no hay confirmación. Hasta este 26 de agosto de 2026, no se ha hecho público el testamento de Dolly Parton ni un documento sucesorio que identifique a Miley Cyrus como heredera universal. Fuentes que han analizado el patrimonio de la cantante señalan expresamente que todavía no existe un documento público que permita afirmar quién recibirá su fortuna, su catálogo, sus propiedades o su participación en Dollywood.

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Lo que sí parece indiscutible es que, si Dolly decidió incluir a Miley en su herencia, no habría sido una elección casual. Sería el último capítulo de una relación que comenzó cuando la cantante era apenas una niña y que terminó convirtiéndose en una de las amistades familiares y artísticas más especiales de Hollywood. Dolly no tuvo hijos. Pero durante toda su vida dejó claro que la familia también podía elegirse. Y Miley Cyrus fue, para ella, mucho más que una ahijada.