Gerard Piqué, roto de dolor, da el último adiós a su abuela paterna arropado por Clara Chía

Momentos dolorosos para Gerard Piqué por el fallecimiento de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, este martes en su residencia de Sant Guim de Freixenet (Lérida) a los 102 años. Muy unido a su 'Iaia Lina' como la llamaba cariñosamente -uno de sus mayores apoyos desde que comenzó su carrera como futbolista del Barça, ya que siempre presumía orgullosa de los logros de su nieto con el conjunto catalán y con la Selección Española-, el exjugador no ha faltado a la misa funeral en su memoria; y tras su sonada ausencia en el velatorio que se celebró horas después de su muerte en el tanatorio de la localidad leridana, este miércoles ha reaparecido para dar un último y emocionado adiós a la madre de su padre, Joan Piqué.

Una ceremonia íntima y estrictamente familiar que ha tenido lugar a las 12.00 horas en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet, y a la que Piqué ha asistido acompañado por su novia Clara Chía e intentando pasar desapercibido, manteniéndose en un discreto segundo plano durante el cortejo fúnebre varios metros por detrás de su progenitor y de su madre, Montserrat Bernabéu, junto a algunos de sus primos y otros familiares de la fallecida.

Visiblemente afectado, el ex de Shakira ha estado en todo momento arropado por su pareja, que no ha dudado en intentar sacarle una sonrisa y animarle en su triste despedida a su abuela, a la que no han apodido asistir sus hijos Milan y Sasha por encontrarse en Estados Unidos con la cantante colombiana.

Una reaparición pública en un momento especialmente delicado que confirma que Gerard y Clara continúan tan enamorados y unidos como el primer día después de cuatro años de discreta relación a pesar de los rumores de distanciamiento surgidos durante el Mundial de Fútbol después de que la joven catalana no acudiese a la final entre España y Argentina con su novio al estar éste con sus pequeños.

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Tras la misa funeral, Piqué ha protagonizado un cariñoso abrazo con sus padres y con otros familiares; un momento en el que ha dejado a un lado su tristeza para esbozar una sonrisa nostálgica como le hubiese gustado a su abuela, a la que estaba muy unido.