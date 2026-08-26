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Casting tentador

'La isla de las tentaciones 11' expone a los famosos que pidieron entrar al casting: de concursantes de 'Gran Hermano' a antiguos tentadores

El primer 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11' revela que varios rostros ya conocidos por el público se presentaron al casting de la nueva edición.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' / Telecinco

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Carlos Merenciano

Madrid

'La isla de las tentaciones 11' ya ha comenzado a enseñar sus primeras cartas. Mediaset Infinity ha estrenado el primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11', donde se descubre la identidad de los solteros y solteras que formarán parte de la nueva edición. Pero el avance también ha dejado una sorpresa: varios rostros conocidos de otros realities se presentaron al casting para vivir la experiencia.

Entre los nombres que aparecen están Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano 19', y Alba García, participante de 'La isla de las tentaciones 8'. Ambos iniciaron su relación el pasado otoño, después de que él rompiera con Laura Galera, hija de María José Galera, y de que ella pusiera fin a su historia con Álvaro Rubio, marcada por las infidelidades de ambos durante su paso por el programa.

Antiguos tentadores que quieren cambiar de lado

La edición también ha recibido solicitudes de participantes que ya conocen el formato desde dentro. Es el caso de Aida Vila, que fue soltera en la octava temporada y ahora quería regresar, pero esta vez como parte de una pareja. También se presentó Mara Espinosa, tentadora de la décima edición que acabó conquistando a Juanpi Vega tras la deslealtad de Sandra Barrios con Andrea Sabatini. Ahora, Mara mantiene una relación con un chico anónimo y quería comprobar cómo se vive la experiencia desde el otro lado.

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El casting también ha contado con aspirantes procedentes de 'Gran Hermano'Adrián Creus, de la decimonovena edición, y Cristian Orv, de la vigésima, se ofrecieron para entrar como tentadores en esta nueva temporada.Finalmente, el elegido ha sido Cristian, que formará parte del grupo de solteros de 'La isla de las tentaciones 11'. Su presencia confirma que el formato seguirá mezclando caras nuevas con perfiles ya reconocibles para los seguidores de los realities de Mediaset.

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Fuente: El Periódico

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