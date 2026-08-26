Juls Janeiro aporta más datos sobre la información secreta de su hermana Andrea y su vida en Estados Unidos: "La guerra que a mí me corresponde"

La guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban continúa dando de qué hablar. Después de que la joven rompiese su silencio sobre el conflicto familiar que ambas mantienen y cargase públicamente contra la colaboradora, la conocida como 'princesa del pueblo' también ha dado su versión de los hechos. Un cruce de declaraciones en el que ambas han defendido su propia historia y en el que Juls ha dejado claro que, aunque está dispuesta a contar su experiencia, todavía se guarda muchos detalles por respeto a la persona que tienen en común.

Ahora, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a pronunciarse sobre las últimas declaraciones de la colaboradora. Preguntada por las últimas palabras de la madre de su hermana, que ha asegurado que en su casa también se vivió sufrimiento, Juls se ha mostrado firme: "Al final hay varias versiones. Ellos habrán sufrido lo que les corresponda y nosotros hemos sufrido lo que nos corresponde. Al final es lo que es".

Sobre la posibilidad de que ambas se sienten a hablar después de tantos años, la joven ha dejado claro que no siente que sea algo que dependa de ella. "La guerra que a mí me corresponde es el daño que a mí me han hecho. Yo hablo por mí, de mi sufrimiento, de lo que yo he pasado, pero ya está. El resto es problema de los demás", ha sentenciado.

Juls también ha respondido a las declaraciones de Belén sobre la persona que ambas tienen en común, asegurando que precisamente por ella está midiendo sus palabras. "Peor sería que yo diese el paso sin respetarla, ¿no? Si se enfada, que se enfade; si le sienta mal, que le siente mal. Al final eso no es problema mío. Bastante que estoy siendo respetuosa y estoy callando más de lo que debería", ha asegurado.

Una decisión que, según ha explicado, no responde a miedo a las consecuencias, sino al cariño que siente por esa persona. "Me estoy callando, no por mí, sino por esa persona que tenemos en común y por lo que la quiero y por el respeto absoluto que le tengo", ha añadido, reconociendo además que la echa de menos.

En medio de la polémica, también han surgido numerosas informaciones sobre cuál habría sido el verdadero motivo del distanciamiento. Mientras en un primer momento se habló de cuestiones económicas, ahora se apunta a un supuesto conflicto personal. Juls, sin embargo, se muestra cansada de las diferentes versiones que circulan: "Cada día sacan una historia nueva. Uno ya no sabe ni qué creerse, de verdad".

La joven ha optado por no entrar en detalles sobre lo ocurrido y ha defendido que, si realmente existió un problema, pertenece a su esfera privada. "En el caso de que haya pasado algo, en el supuesto caso de que haya pasado algo, eso se queda para nuestra intimidad. ¿Qué han dicho? Que es un problema entre las dos, ¿no? Vale, pues entre las dos, exacto. Es entre las dos y ya está".

Además, Juls ha querido desmarcarse de las informaciones que dan por hecho cuál es su relación actual con esa persona. "Yo no estoy diciendo ni que hay relación ni que no hay. Entonces eso no lo sabe nadie", ha explicado, mostrándose muy crítica con quienes aseguran conocer lo que ocurre dentro de su familia.

La joven también ha hablado de la reacción de sus padres tras sus primeras declaraciones y ha dejado claro que cuenta con su apoyo. "Ellos me podrán aconsejar, pero yo no voy a hacer nunca absolutamente nada que a mis padres les pueda perjudicar", ha afirmado. Al mismo tiempo, ha reivindicado su derecho a hablar de lo que ha vivido: "Aquí todo el mundo habla. Yo también tengo derecho de mostrar mi dolor si me apetece y, si no me apetece, también callar".

Pese a la repercusión de sus palabras y a las especulaciones sobre un posible salto a televisión, Juls asegura que no tiene prisa por convertirse en un rostro habitual de la pequeña pantalla. "Yo no cierro las puertas a nada, al final uno nunca sabe", ha reconocido. Sin embargo, actualmente prefiere centrarse en su profesión como maquilladora: "Ahora mismo tengo pendientes otros proyectos. Me encanta mi trabajo, tengo muchas ganas de seguir con mi trabajo. Yo, al final, tengo mis clientes. No lo voy a dejar por nada del mundo porque al final es para lo que me he formado".

Así, mientras la polémica con Belén Esteban continúa, Juls Janeiro mantiene su postura y no se arrepiente de haber contado públicamente cómo se siente. Eso sí, deja claro que todavía hay una parte de su historia que prefiere mantener en privado: "Me estoy callando más de lo que debería".