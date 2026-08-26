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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción con batería más barata del mercado: máxima potencia por solo 19,99 euros

Incluye accesorio para montar nata y es ideal para picar verduras, frutas, hierbas o frutos secos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción con batería más barata del mercado: máxima potencia por solo 19,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción con batería más barata del mercado: máxima potencia por solo 19,99 euros

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F. L.

Las picadoras son sin duda uno de los pequeños electrodomésticos más usados en el hogar. Son compactos, no suelen ocupar mucho espacio y además facilitan tareas tediosas como picar en solo unos segundos casi todo tipo de alimentos. Desde hielo, hiebas, frutos secos, carne o verduras. Además, algunas incluyen diferentes accesorios para por ejemplo, montar nata.

Si tienes en mente hacerte con una ahora Lidl te trae una de sus mejores opciones y además, al mejor precio. Se trata de una picadora multifunción con batería y gran potencia incluso sin cable. Un básico para tu cocina con vaso mezclador extraíble y con capacidad para hasta 910 mililitros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción con batería más barata del mercado: máxima potencia por solo 19,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora multifunción con batería más barata del mercado: máxima potencia por solo 19,99 euros / Lidl

Máxima potencia incluso sin cable

Con vaso mezclador extraíble e ideal para picar verduras, frutas, hierbas, nueces, etc. La picadora multifunción cuenta con cuchilla extraíble con 2 cuchillas de acero inoxidable y es perfecta para triturar hielo (Ice Crush). Además, cuenta con un disco emulsionador para batir nata.

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Todo ello con máxima potencia incluso sin cable. Y si lo que te preocupa es que no aguante tu día a día, no te preocupes porque tiene carga suficiente para triturar hasta 40 cebollas. Además, es compatible con todos los dispositivos de la serie PARKSIDE X 12 V TeamII. El envío se realiza sin batería ni cargador.

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