Nagore Robles rompe su silencio y habla de la boda de Sandra Barneda: "Muy cansada"
María González Falcó
Nagore Robles ha hablado por fin. Después de varias semanas de expectación tras el anuncio del compromiso de Sandra Barneda y Pascalle Paerel, la presentadora y colaboradora ha reaccionado públicamente a la boda de quien fue su pareja durante casi seis años. Y lo ha hecho con un mensaje rotundo, sin reproches y dejando claro que la felicidad de su expareja también es motivo de alegría para ella.
A su regreso de unas vacaciones en Suiza, Nagore se encontró con las preguntas de la prensa y no esquivó la cuestión. «Me pillas súper cansada, pero cómo no me voy a alegrar», aseguró. Y añadió, todavía más contundente: «Claro que me alegro. Todo lo bueno que le pase a ella, claro que me alegro».
Una respuesta que no dejó lugar a interpretaciones. Nagore quiso subrayar que entre ambas existe todavía un vínculo de cariño y respeto pese a que su historia de amor terminó en 2022: «Cualquier celebración que haga, todo lo bueno que le traiga la vida, evidentemente».
Pero fue su última reflexión la que resume mejor su actitud ante el nuevo capítulo sentimental de Barneda: «Sería absurdo. Nos deseamos lo mejor siempre, la una a la otra. Que todo lo bueno que nos pase, pues bienvenido sea».
Sandra Barneda se casa el 10 de octubre
Sandra Barneda anunció a finales de julio que se casará con Pascalle Paerel, su pareja desde 2022. La presentadora compartió entonces un vídeo con imágenes de ambas y un mensaje inequívoco: «El mejor “sí” de nuestra vida está por llegar. Nos casamos».
Días después desveló la fecha del enlace: 10 de octubre de 2026, una fecha cargada de simbolismo para la pareja. La ceremonia pondrá el broche a una relación que ambas han mantenido durante años con gran discreción.
La historia entre Barneda y Robles, que comenzó en 2016 y terminó en 2022, fue una de las relaciones más conocidas de la televisión española. Tras la ruptura, ambas han rehecho sus vidas sentimentales y, ahora, las palabras de Nagore demuestran que el final de aquella relación no ha impedido que siga deseándole lo mejor.
Una reacción que, lejos del morbo que suele rodear a las exparejas, deja una imagen de madurez y cariño: Nagore celebra que Sandra vuelva a pasar por el altar y parece tener claro que, cuando se quiere de verdad, también se aprende a alegrarse por la felicidad del otro.
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