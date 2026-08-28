Alejandra Rubio protagoniza un violento altercado con Carlo Costanzia en plena calle y embarazada de 8 meses: "Quería pegarle; llamé a la policía y se terminó escapando"

Después de que Lydia Lozano asegurase que Terelu Campos ha 'aprovechado' las demoledoras declaraciones de Julia Janeiro contra Belén Esteban -tachándola de "meme televisivo" y de ser la "sombra" de su padre porque no ha hecho otra cosa que vivir de hablar mal en televisión de Jesulín de Ubrique- para vengarse de la que fue su compañera por sus críticas a Alejandra Rubio en el desaparecido programa 'Ni que fuéramos', la hermana de Carmen Borrego se ha sincerado muy emocionada en '¡De lunes a viernes!' y ha confesado que su hija ha tenido un embarazo muy complicado por las críticas que ha recibido desde que anunció vía exclusiva que esperaba su segundo hijo con Carlo Costanzia.

“Me da tristeza, pena. No ha pasado un buen embarazo, y eso lo sé yo, que soy su madre. Solo yo. Los demás, nadie tiene ni puñetera idea" ha expresado, dolida porque todo lo que hace la influencer se cuestiona y nadie ha tenido una palabra de cariño hacia ella a pesar de que decidió dejar la televisión y alejarse del foco mediático para disfrutar de su próxima maternidad con tranquilidad. Algo que, ha asegurado, no se le ha permitido hacer.

En la recta final de su embarazo y a pocos días de la llegada de su segundo hijo -una niña cuyo nombre ya ha elegido aunque por el momento, y tras revelar que no será un nombre clásico, continúa manteniendo en secreto- Alejandra ultima los detalles para el nacimiento de su bebé y no ha dudado en reaccionar a las preguntas de la prensa sobre las declaraciones de su madre sobre que ha tenido un embarazo complicado por las críticas: "Pues no sé, dímelo tú" ha respondido al reportero con ironía.

Violento altercado

Alejandra Rubio se encuentra en la recta final de su embarazo. Una etapa que, tal y como ha contado la influencer en las últimas semanas, no parece haber llevado nada bien. A esto se suma el último encontronazo que ha sufrido con los periodistas que se dedican a informar de la última hora de la influencer. "Hoy salimos con el coche con nuestro hijo y nos ha seguido un coche de prensa conduciendo de forma muy violenta", contaba la hija de Terelu Campos en Instagram.

Lo peor venía cuando la pareja de bajaba de su coche, produciéndose, supuestamente un brusco encontronazo entre ellos y el reportero. “Me he bajado yo, le he dicho que iba a llamar a la policía y empezó a insultarme a mí. Carlo estaba asustado de que este señor hiciera algo porque casi atropella a la persona que trabaja en la urbanización, no sabía si a mí me iba a hacer algo”, contaba la influencer.