Ortega Cano se confiesa tras conocerse el nombre de la mujer que le ha devuelto la ilusión: "Me gusta su porte, su forma de andar..."

Con la naturalidad que la caracteriza, Aramís Fuster sorprendía a propios y extraños hace unos días al confesar públicamente sus sentimientos (hasta ahora ocultos) por Jose Ortega Cano. "Es un tío que me gusta, ¿y qué? Y baila muy bien, además. ¿Y cómo está tan a gustito, pues qué le hacemos? Pero es un hombre que me ha gustado siempre, que me gustan los toros, le pese a quien le pese. Soy soltera, yo no le estoy faltando el respeto a nadie. A mí me parece atractivo, y lo que me gusta de verda es su porte, su forma de andar. Porque tiene un andar muy torero" revelaba, reconociendo que aunque le gustaría tener una cita con él, primero tendría que saber "si yo le gusto a él porque no me voy a presentar yo en cualquier lado...".

Una inesperada declaración de amor que Gloria Camila definía de "proposición indecente" sin poder contener la risa, apuntando que aunque "no me sorprende que se haya fijado en él porque mi padre es un tío guapo y atractivo", no ve futuro en esta relación porque "mi padre está en otro rollo y no está buscando el amor ni nada", dejando claro que por lo menos por su parte no iba a ejercer de 'celestina' ni a mover ficha ante un posible romance entre la popular bruja y su progenitor.

Y ahora es Ortega Cano el que ha reaccionado al interés de Aramís sin ocultar su sorpresa ya que no tenía ni idea de que siempre había gustado a la vidente. Con una sonrisa al confirmar con un "pues sí" que no se esperaba esta declaración de amor, el torero ha asegurado que por lo menos que él recuerde nunca ha coincidido con ella, dejando en el aire si estaría abierto a darle una oportunidad.