Primeras declaraciones de Juls Janeiro tras destaparse su relación con Pipi Estrada: "Me dice 'tú eres perfecta'"

Un día más Julia Janeiro ha atendido a la prensa apostada a las puertas de su casa con su mejor sonrisa y, al igual que lleva haciendo desde que declaró la 'guerra' a Belén Esteban llamándola "meme televisivo" ha hablado largo y tendido sobre este tema y por fin -después de asegurar que sus padres la apoyan en todo- ha revelado la reacción de Jesulín de Ubrique y María José Campanario a su ataque a la madre de su hermana Andrea, a la que ha lanzado un dardo al llamarla "la patrona" sin poder contener la risa en una nueva muestr de un alarde de sinceridad y frescura que ha conquistado al mundo y la ha convertido en el personaje con mayúsculas del momento.

Reconociendo que está llevando "muy bien" su protagonismo mediático, lo primero que ha querido aclarar Juls es cómo se enteraron sus padres de sus palabras sobre 'la princesa del pueblo' después de que se especulase que fue por televisión y que se habrían llevado un gran disgusto al saber lo que había hecho su hija por reabrir una guerra que creían enterrada.

"Que se sepa que nada más dar esas declaraciones fui yo la que llamó a mi madre para contárselo. O sea, yo en cuanto subí a mi casa le dije, oye, he hecho esto, esto y esto. No se enfadó, es que es lo que os he dicho, mis padres siempre están orgullosos de mí. Es que entonces, claro, cuando ayer me dijisteis que lloró, por eso dije yo que lloró de la risa, ¿no? Yo creo que es que... ¿Qué os digo?" ha aclarado, revelando que "lo único" que le ha dicho María José "siempre es que ella quería una hija libre y yo soy libre. Lo que he dicho es lo que he dicho y ya está". "Mi madre me dice que soy perfecta. Me dice tú eres perfecta, chocho" ha añadido divertida, defendiendo que "soy así en mi día a día, yo no tengo un papel. No, yo soy así entonces quien me conoce lo saben. Ellos siempre me han dicho que me mantenga siendo yo y que sea natural, espontánea y así es como yo soy".

Respecto a su padre, ha confesado que "también se lo conté, esto no es que mis padres se hayan enterado por ahí. No, fui yo la que se lo conté porque yo siempre se lo cuento todo pero, bueno. Yo es que vuelvo y repito, la opinión de ellos, si ellos la quieren decir que la digan. No soy yo quien para desvelar este tipo de secreto", aunque sí ha reconocido que Jesulín está súper al margen, no ve nada, y de lo que se entera es porque se lo cuentan.

Esta polémica ha sorprendido a Campanario en Asia, ya que está grabando el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo'. Orgullosa, Julia ha desvelado que está convencida de que vamos a conocer una nueva faceta de la odontóloga: "Cuando hablé con ella una de las cosas que le dije fue que se mostrase tal y como es. Creo que, vamos, mi opinión es que durante todos estos años se han juzgado muy mal a mi madre y todas las cosas que se han dicho de ella para nada son verdad. Y, no sé, creo que este programa le va a venir muy bien tanto para liberarse de muchas cosas y de descargar la mochila que lleva como también para mostrarse tal y como es y dar una hostia sin mano a todo el mundo que ha pensado mal de ella. Yo la veo súper feliz".

"Es verdad que creo que muchas de las cosas que han pasado durante estos últimos años psicológicamente le han pasado factura, pero como le podría haber pasado a cualquier persona. Pero bueno, ahí ella ha estado al pie del cañón y yo la veo ahora mismo mejor que nunca, pero tanto a ella como a mi padre" ha expresado, asegurando que lo que más le ha dolido de lo que se ha dicho de sus padres es "que les hayan intentado separar 500 veces, que se dijo que se iban a divorciar y no sé qué, cuando era mentira. No sé, y mil millones de cosas más. Si es que al final yo creo que de esas cosas tampoco merece mucho la pena hablar, si es que es remover mentiras".

Y aunque ha reconocido que María José echa mucho de menos a su familia, "a cualquier persona le pasaría lo mismo, es lo más lógico", sí ha comentado que "mi padre, mis hermanos y yo hablamos con ella y dentro de lo que cabe lo está llevando todo súper bien. Nosotros también estamos muy orgullosos de ella y pues lo que dije el otro día, deseando que vuelva ya que es que vamos".

El programa 'Vamos a ver' ha tenido una divertida ocurrencia y ha dejado sin palabras a Juls regalándole una camiseta que ponía "nepo baby" haciendo alusión al inicio de su guerra con Belén después de que la colaboradora presumiese en redes de que su hija, a diferencia de otras, no es una nepo baby. Entre risas, y prometiendo que se la va a poner para ir al gimnasio, la influencer ha lanzado un dardo a la madre de su hermana: "¡Ay, ay, me meo! Es que yo creo que la palabra hay que corregirla. Hay que ponerla como 'La patrona' la puso en sus stories. Claro, es que ella no la puso así, hay que corregirla. Me meo, de verdad. Esto es... La camiseta me ha matao, pero ya sabéis que las cosas me las tomo con humor porque sino acabamos destruidos y sin aplausos" ha exclamado.

Por último, Julia no ha dejado pasar la ocasión de responder a los que com