Salen a la luz las controvertidas imágenes del trabajo que ejerce el hijo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes: el giro radical que ha dado la vida de Alejandro Reyes
Todo sobre la nueva vida del exconcursante de Supervivientes
EP/F. L.
Hace unos días el diario 'El Español' revelaba en primicia que, mientras lucha por abrirse camino en el mundo de la interpretación como actor, Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro -que sigue negando la paternidad que le adjudicó la Justicia en 2010 tras negarse en varias ocasiones a someterse a las pruebas de ADN tras la demanda interpuesta por la venezolana- se ha buscado una nueva fuente de ingresos al margen del cine, y ha emprendido un negocio de hostelería junto a varios socios.
Se trata de un local especializado en tacos mexicanos situado en el centro de Madrid en el que, demostrando su cercanía y sus ganas de trabajar y salir adelante, está tan implicado que se pone a diario detrás de la barra para atender a sus clientes sirviendo los pedidos. Y aunque hasta ahora no existían imágenes de esta nueva faceta del exconcursante de 'Supervivientes 2020', ahora Europa Press muestra por primera vez al joven ejerciendo como camarero de cara al público.
Un restaurante al que Ivonne acudiría habitualmente para arropar a su hijo, al que está muy unida y del que siempre se ha mostrado orgullosa por sus esfuerzos para salir adelante, como cuando hace varios años trabajó recogiendo aceitunas en la campaña de la oliva en Córdoba para ayudar económicamente a su madre en su peor momento.
Esta nueva aventura empresarial en la que ejerce de camarero no quiere decir sin embargo que Alejandro haya renunciado a su sueño de triunfar como actor. Tras formarse en la prestigiosa New York Film Academy, ha hecho sus pinitos en diferentes cortometrajes y películas, llegando a estar nominado al Goya a Mejor actor de Reparto por su papel en 'Balas y Katanas' en 2024, pero mientras espera el papel que le catapulte definitivamente a la fama no tiene problemas en coger la bandeja y arrimar el hombro en la taquería que ha abierto recientemente en la capital.
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