Verónica de OT sorprende al confirmar la relación actual con David Bisbal: "Tiene esa cosita que no ha perdido, esa inocencia que tenía siempre"

Aunque los concursantes de la histórica primera edición de 'Operación Triunfo' -entre los que se encuentran Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Nuria Fergó o Manu Tenorio- siempre han presumido de su maravillosa relación dos décadas después de su salto a la fama, confesando que a pesar de que no se ven tanto como les gustaría por sus respectivas carreras profesionales siempre les unirá un vínculo muy especial por lo que vivieron en la famosa academia, Verónica Romero abría 'un melón' hace unos meses al revelar que no tiene ningún tipo de relación con el cantante almeriense de 'Bulería bulería'.

"Con Bisbal, desafortunadamente, no tengo relación. Los caminos, a veces, se separan. De repente vi que estaba todo muy frío con él. Lo intentas, pero al ver que no hay nada, pues para qué seguir. Entiendo que cuando nos veamos nos alegraremos, pero ahora mismo no tenemos relación. Y no sé por qué. A lo mejor algún día podemos hablar. A veces no hay un por qué, las relaciones se enfrían y ya está" expresaba ante los micrófonos de Europa Press en enero de 2026.

Ocho meses después, y a pesar de este llamamiento público invitando al andaluz a tener una conversación para que le explicara las razones de su distanciamiento, la situación sigue igual, como ha confesado Vero en su reaparición en la fiesta de cumpleaños del reportero Álex Álvarez, en el que rememoró su paso por 'OT' subiéndose al escenario para cantar el himno de su edición, 'A tu lado'.

"Ojalá retomar la relación con él porque yo a David lo admiro, siempre he pensado que tenía un ángel. Él era muy bonito dentro de la academia, y no sé qué ha pasado, no sé por qué ha habido esa separación tan grande... Algún día hablaremos, pero algo malo, o sea, yo por mi parte, sé que no hay nada y yo de verdad a David lo admiro, tiene esa cosita que no ha perdido, esa inocencia que tenía siempre, y eso es lo que me gusta, y si es igual de bonito y de buena gente que era antes, pues mira, imagínate ahora. Seguro que un día hablaremos" ha expresado.

El próximo octubre se cumplirán 25 años de 'OT 1', y como reconoce, no hay ningún reencuentro ni especial previsto en una fecha tan señalada para todos los triunfitos: "A día de hoy a mí no me han dicho nada. Entiendo que se pasa el tiempo y no lo sé. Pero bueno, 25 años es una fecha, todos los años son importantes, pero 25 años es como una fecha señalada. Así que no sé, no sé qué haremos porque es muy difícil juntarnos todos. Primero que falta un pilar importante -Alex Casademunt, que falleció en un accidente de tráfico en 2021- y luego, y luego pues porque, no sé. Yo creo que lo mejor es no forzarlo. Si surge, que sea porque, sabes, va fluyendo. Pero forzar algo, yo creo que no. Que luego nunca sale. Ni cambiar una canción, ni hacer nada. Que está todo como tiene que estar" ha afirmado a corazón abierto.

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Sin embargo, si algo tiene claro es que "vamos a estar unidos sí o sí toda la vida por Operación Triunfo. Sea de una forma u otra, siempre vamos a estar con ese hilo conectados".