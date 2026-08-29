Juls Janeiro tras los pasos de Belén Esteban: la hija de Jesulín de Ubrique prepara su salto al "prime time" de la televisión

Julia Janeiro vuelve a dar un paso al frente. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que durante años ha intentado mantenerse alejada del ruido televisivo, ha dejado ahora una puerta abierta que podría cambiarlo todo: no descarta participar en un reality. La declaración llega en el momento de máxima exposición mediática de la joven, después de su enfrentamiento público con Belén Esteban. Una polémica que comenzó en redes sociales y que ha terminado convirtiendo a Julia en uno de los nombres propios del verano televisivo.

La joven, que trabaja como maquilladora y también desarrolla su faceta como creadora de contenido, ha demostrado en las últimas semanas que no tiene miedo a responder cuando considera que se habla de ella o de su familia. De hecho, después de la polémica por el término «nepo baby», Julia se reafirmó en sus palabras y llegó a ironizar sobre su propia situación profesional. Ahora, su disposición a entrar en un reality vuelve a alimentar una pregunta que lleva años sobrevolando su nombre: ¿está Julia Janeiro preparada para convertirse en un nuevo rostro televisivo?

María González Falcó / Europa Press

Pipi Estrada lo tiene bastante claro.

El periodista se ha pronunciado sobre el fenómeno Juls Janeiro y ha sido especialmente generoso con ella. Destacó su «frescura», su rapidez mental y aseguró que la ve con madera para la televisión. «La veo crack», llegó a afirmar, dejando claro que considera que Julia tiene cualidades para desenvolverse delante de las cámaras. Y no es una opinión menor. Pipi entiende que la irrupción de Julia ha servido incluso para reactivar una historia televisiva que parecía dormida: la relacionada con la familia de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. A su juicio, la llegada de Julia ha «refrescado» el panorama y ha vuelto a poner sobre la mesa una historia que durante décadas ha generado titulares.

La joven, entretanto, parece haber descubierto que su propia voz tiene un enorme impacto. Tras años intentando mantener un perfil más discreto, sus últimas apariciones y declaraciones han provocado una auténtica cascada de reacciones. También su entorno familiar ha salido en su defensa. Beatriz Trapote ha reaparecido públicamente para respaldar a su sobrina y cuestionar algunas de las circunstancias que, según su versión, Julia habría vivido en relación con la televisión.

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Todo ello coloca ahora a Julia ante un escenario nuevo: ya no es solamente «la hija de Jesulín». Tiene una comunidad propia, una profesión, una personalidad cada vez más definida ante las cámaras y, sobre todo, una capacidad demostrada para generar conversación y debate. ¿Estamos ante la nueva "Princesa del Pueblo"?.