La localidad asturiana en la que Bertín Osborne volverá a subirse a los escenarios tras superar sus problemas de salud: "Estoy preparado"

Bertín Osborne vuelve a dar buenas noticias sobre su estado de salud. El cantante y presentador, de 71 años, ha reaparecido públicamente después de unos meses especialmente complicados en los que los problemas respiratorios llegaron a obligarle a cancelar varios compromisos profesionales. Su mensaje ahora es claro y tranquilizador: se encuentra recuperado y preparado para volver a cantar. El artista acudió este viernes al homenaje celebrado en Ubrique a José Luis López Fernández, conocido como ‘El Turronero’, y allí habló ante los medios sobre su evolución. Preguntado por su estado, Bertín reconoció que durante los últimos meses «ha habido un poco de todo», pero quiso dejar atrás la preocupación: «Ya estoy bien, estoy bien ya, ya estoy perfecto».

María González Falcó / Europa Press

Una de las mejores noticias para sus seguidores tiene que ver precisamente con aquello que más se había resentido durante su enfermedad: su voz. Osborne explicó que ya ha vuelto a probarse cantando y que las sensaciones son buenas: «Yo ya puedo cantar, o sea, que ya lo he probado, me he probado hace una semana y ya estoy bien otra vez, perfectamente». Y no se trata únicamente de una intención. Bertín ya tiene previsto regresar a los escenarios. Según sus propias palabras, tiene una actuación programada para el 12 de septiembre, fecha en la que espera retomar su actividad musical. Ese día se reecontrará con sus seguidores en el escenario de La Ería de Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo.

Una recuperación que ha sido más larga de lo esperado

El camino hasta este momento no ha sido sencillo. Bertín sufrió dos neumonías después de contagiarse de COVID-19, y las secuelas respiratorias y los problemas de garganta y voz condicionaron durante meses su actividad profesional. De hecho, en julio tuvo que cancelar un concierto en Madrid porque todavía sufría falta de aire y exceso de flemas. «Todavía tengo un poco falta de aire, todavía tengo demasiadas flemas. No estoy para hacer un concierto de hora y media», explicó entonces el cantante.

La situación llegó a preocupar especialmente porque, tras una primera mejoría, Bertín sufrió nuevos problemas que retrasaron su recuperación. En julio, incluso reconocía que todavía se ahogaba y que no estaba en condiciones de afrontar un concierto. Sin embargo, las últimas semanas han marcado un cambio de tendencia. A comienzos de agosto, María José Suárez ya apuntaba que el artista estaba «mejorcillo» y que esperaba que estuviera completamente recuperado para retomar las grabaciones de su nuevo proyecto.

Y ahora es el propio Bertín quien confirma que aquella recuperación parece haberse consolidado. Después de volver a cantar públicamente este mes y de participar en la gala Starlite junto a Michael Bublé, el cantante afronta el final del verano con una noticia especialmente esperada: su vuelta a los escenarios está cada vez más cerca y ya hay una fecha cerrada.

Noticias relacionadas

«Al final te das cuenta de que lo único que importa es eso», afirmó Bertín al hablar de la importancia de recuperar la salud. Una reflexión que llega después de varios meses en los que su estado físico le obligó a frenar su agenda y a poner su recuperación por delante de sus compromisos profesionales.