¿Quién es "El Turronero"?: El empresario de Ubrique amigo de los famosos acaba de ser homenajeado por su pueblo

Hay personas que necesitan una alfombra roja para convertirse en protagonistas. Y hay otras capaces de conseguir que la alfombra roja vaya hasta ellas. Es el caso de José Luis López Fernández, "El Turronero", uno de los empresarios más singulares y mediáticos de Andalucía, que este viernes ha vivido uno de los homenajes más especiales de su vida: el de su propio pueblo, Ubrique.

Y allí, como no podía ser de otra manera, tampoco faltaron los amigos famosos. Bertín Osborne, Susanna Griso, Juan José Padilla o Paco Candela fueron algunos de los rostros conocidos que acompañaron al empresario en una jornada que, precisamente, él quiso que estuviera dedicada principalmente a sus paisanos.

¿Quién es realmente "El Turronero"?

Su nombre es José Luis López Fernández, nació en Ubrique en 1963 y procede de una familia humilde. Su apodo no tiene ningún misterio: sus padres eran vendedores ambulantes de turrón y él comenzó desde niño a ayudarles en el negocio familiar. De ahí nació un sobrenombre que, décadas después, se ha convertido prácticamente en su segunda identidad. Con el paso de los años, López Fernández construyó un importante grupo empresarial, fundamentalmente vinculado al sector inmobiliario, aunque sus inversiones se han diversificado hacia otros negocios. El País cifró en cerca de 60 millones de euros la facturación anual del conglomerado en la información publicada sobre sus negocios. Pero si hay algo que ha convertido a "El Turronero" en un personaje habitual de las revistas y programas de televisión no es solamente su patrimonio. Es su agenda. Es el hombre que parece conocer a todo el mundo. Bertín Osborne, Susanna Griso, Paz Padilla, Chenoa, Francisco Rivera, José Mercé, Los Morancos, Pitingo, María del Monte, Miguel Ángel Silvestre… La lista de famosos que han compartido celebraciones, fiestas o acontecimientos con él es larguísima.

María González Falcó

Su cumpleaños número 60 se convirtió en uno de los grandes acontecimientos sociales de los últimos años: miles de invitados y numerosos rostros conocidos de la política, la televisión, la música y el deporte se reunieron en Sevilla para celebrar con él una fecha que convirtió al empresario en protagonista absoluto de la crónica social.

De ahí procede buena parte de su fama como "el amigo de los famosos". Pero hay algo más. "El Turronero" ha construido durante años una relación muy estrecha con su entorno y con personas de ámbitos muy diferentes. Él mismo atribuye esa red de amistades a la constancia, el cariño y los años de relación, más que al dinero. Y esa capacidad para reunir a personas de mundos muy distintos es, precisamente, una de las características que más llaman la atención de su figura pública.

Mucho más que fiestas: su faceta solidaria

La otra cara de José Luis López Fernández es su actividad filantrópica. En 2015 creó junto a su familia la Fundación López Mariscal, que preside y que tiene como objetivo canalizar su labor social y ayudar a personas que lo necesitan. La organización desarrolla iniciativas relacionadas, entre otros ámbitos, con la asistencia social, la educación, la sanidad y el apoyo a familias con dificultades.

En Ubrique, además, su figura tiene una dimensión especial. El País recoge cómo su actividad solidaria le ha convertido en una persona muy conocida en una localidad de menos de 17.000 habitantes y cómo durante años ha ayudado económicamente a vecinos que acudían a él con diferentes necesidades. Por eso el homenaje de este viernes tiene un significado diferente al de cualquiera de sus grandes fiestas.

El Ayuntamiento había anunciado que López Fernández sería además el pregonero de la Feria y Fiestas de Ubrique 2026 y que el recinto ferial pasaría a llevar oficialmente su nombre. El acto estaba previsto para el 28 de agosto, coincidiendo con el inicio de las celebraciones. Durante el homenaje se produjo uno de los momentos más emocionantes de la noche: sus hijos participaron en una sorpresa en la que se descubrieron un busto y una placa con su nombre. El empresario no pudo contener la emoción al ver las imágenes. Aunque por allí aparecieron algunas de sus amistades más famosas, el propio "Turronero" explicó que no quería convertir el homenaje en una reunión de celebrities. «Yo hoy este evento lo quería dedicar a mi pueblo», aseguró, explicando que algunos amigos habían querido acompañarle pese a todo. Entre ellos, precisamente, Bertín Osborne y Susanna Griso.

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María González Falcó / Europa Press

El abrazo de Bertín y la emoción de un pueblo

Las imágenes dejaron una de esas estampas que explican por sí solas quién es "El Turronero": Bertín Osborne junto al empresario, Susanna Griso ejerciendo como maestra de ceremonias, Juan José Padilla fundiéndose en un largo abrazo con el homenajeado y numerosos rostros conocidos compartiendo protagonismo con vecinos de Ubrique. Pero, esta vez, el protagonista no quería ser el hombre de las grandes fiestas ni el empresario rodeado de famosos. Quería ser simplemente José Luis López, el niño de Ubrique que empezó ayudando a sus padres a vender turrón y que, más de medio siglo después, ha visto cómo su propio pueblo le dedicaba una de las distinciones más especiales de su vida.