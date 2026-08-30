El cumpleaños más difícil de la madre de Paula Echevarría: "Que la vida te abrace fuerte"

Hay cumpleaños que se celebran y otros que, simplemente, se atraviesan. Este 30 de agosto es un día especialmente complicado para Paula Echevarría y su familia. Su madre, Elena Colodrón, cumple 77 años, pero lo hace apenas un mes después de la muerte de su marido, Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz, fallecido el pasado 30 de julio. La fecha llega así inevitablemente marcada por la ausencia de uno de los grandes pilares de la familia. Paula, muy unida a sus padres, ha querido convertir las redes sociales en el lugar desde el que arropar públicamente a su madre en uno de sus cumpleaños más difíciles. "Feliz cumpleaños mami... Este año sólo deseo que la vida te abrace fuerte, que encuentres motivos para sonreír y que nunca olvides que aquí estoy, a tu lado, queriéndote más que nunca", ha escrito la actriz junto a una fotografía con Elena. Un mensaje que termina con una contundente declaración de amor: "Te quiero infinito".

Jota Caral

No es la primera vez que Paula demuestra públicamente la especial relación que mantiene con su madre. Elena ha sido durante años una figura fundamental en la vida de la actriz y una presencia habitual en las celebraciones familiares. De hecho, en 2024, cuando cumplió 75 años, Paula le dedicó también un mensaje público acompañado de fotografías familiares. Pero este agosto está siendo especialmente duro para los Echevarría. La familia ha tenido que afrontar en apenas unas semanas varias fechas señaladas sin Luis Ángel: primero, el cumpleaños de Paula, el pasado 7 de agosto; después, el 18 cumpleaños de Daniella Bustamante, el 17 de agosto; y ahora, el aniversario de Elena.

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María González Falcó / Europa Press

El fallecimiento de Luis Ángel ha dejado una profunda huella en Paula. En su propio cumpleaños, la actriz confesaba que durante 48 años había recibido la felicitación de su padre exactamente a las siete de la tarde, la hora a la que nació. "Hoy estaré muy atenta a tu señal, papá", escribió entonces, evidenciando hasta qué punto la ausencia está presente en este verano familiar. Ahora es Elena quien recibe el abrazo de su hija en un día que debería estar reservado para las celebraciones, pero que llega inevitablemente teñido de nostalgia. Paula ha elegido, precisamente por eso, no centrarse en la tristeza sino en acompañarla: "Sólo deseo que la vida te abrace fuerte, que encuentres motivos para sonreír".