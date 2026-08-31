Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ya son padres: el sorprendente (y familiar) nombre que han elegido para su hija

La familia Campos-Costanzia ya tiene una nueva integrante. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segunda hija, una niña a la que han llamado Tessa, poniendo así el broche de oro a un embarazo que ha estado rodeado de expectación y que la pareja ha intentado vivir con la máxima discreción. El nacimiento se produjo este fin de semana, tal y como adelantó en directo el programa Fiesta. La llegada de la pequeña convierte al pequeño Carlo, nacido en diciembre de 2024, en hermano mayor y amplía una familia que en apenas año y medio ha pasado de tener un solo hijo a convertirse en una familia de cuatro.

Jota Caral

Y si había una pregunta que llevaba meses alimentando la curiosidad, esa era precisamente la del nombre. Tessa se aleja por completo de las apuestas que habían circulado durante el embarazo. Teresa había sido una de las opciones más comentadas por el vínculo de Alejandra con su abuela, María Teresa Campos, pero la propia joven se encargó de descartarlo tajantemente: «No, eso fijo». Además, explicó que no le gusta poner a sus hijos nombres de familiares porque cree que las energías pueden heredarse a través del nombre. Durante los últimos meses también habían sonado con fuerza otros nombres, entre ellos Lola y Ginebra. Sin embargo, Alejandra ya había dejado claro poco antes de dar a luz que la decisión estaba tomada y que no pensaba ofrecer pistas: «Me ha costado elegirlo. No te voy a dar pistas, pero yo clásica, poco», confesaba en plena recta final del embarazo.

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María González Falcó / Europa Press

El nacimiento de Tessa llega después de una gestación que la propia Alejandra reconoció que no había sido sencilla. La hija de Terelu Campos admitió que le habría gustado vivir estos meses con más tranquilidad y que había atravesado momentos de preocupación, aunque siempre restó dramatismo a las circunstancias. Carlo, por su parte, se ha mantenido muy pendiente de ella durante todo el embarazo. Ahora, con Tessa ya en brazos, la pareja comienza una nueva etapa como familia numerosa. Un nombre inesperado para una niña que, sin haber nacido todavía, llevaba meses protagonizando uno de los grandes misterios del verano televisivo.