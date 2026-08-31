Anabel Pantoja podría poner tierra de por medio gracias a Supervivientes All Stars, tras destaparse su crisis de pareja: "Yo no hablo"

A pocos días de su estreno, Mediaset continúa revelando a cuentagotas los concursantes de 'Supervivientes All Stars' y, tal y como apuntaban las quinielas, entre las leyendas de 'Supervivientes' que regresarán a Honduras para revivir la aventura más extrema de sus vidas y lucharán por hacerse con la victoria del reality de realities -que en su primera edición ganó Marta Peñate y en la segunda Rubén Torres- la cadena ya ha anunciado los nombres de Rosa Benito, Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, Alma Bollo y Asraf Beno.

La hija de Raquel Bollo y el marido de Isa Pantoja coincidieron en los Cayos Cochinos en 2023 y aunque muchos pensaban que serían aliados por sus lazos familiares, la afinidad brilló por su ausencia y los desencuentros y fuertes discusiones que protagonizaron en la isla acabaron por dinamitar también la buena relación de la que presumían la hija de Isabel Pantoja y su prima desde que eran niñas, desatando además una guerra mediática y un duro cruce de reproches en diferentes platós entre la madre de Alma y la hermana de Kiko Rivera.

Un reencuentro muy esperado en el que habrá que ver cómo reaccionan Alma y Asraf, y sobre el que ahora se ha pronunciado Anabel Pantoja, que de lo más salomónica ha evitado revelar cuál de los dos es su favorito para hacerse con la victoria: "Me alegra mucho que vayan los dos a trabajar que se lo merecen que son dos buenos supervivientes" ha expresado con una sonrisa.

De regreso en Sevilla con su hija Alma tras haber pasado gran parte del verano en su casa de Arguineguín (Gran Canaria), y entre fuertes rumores que apuntan a que su mudanza a la capital andaluza junto a su pequeña y su novio David Rodríguez es inminente, la influencer no ha querido sin embargo revelar si es cierto que las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana y Carlota, acudirán al concierto que Isabel Pantoja va a dar en Canarias el próximo 12 de septiembre y por lo que la artista estaría muy nerviosa, dejando en el aire si su prima Isa se estaría planteando viajar a la isla para ver a su madre con sus hijos Alberto y Cairo: "Yo no hablo de menores, amor, lo siento, disculpa, chao" ha zanjado.