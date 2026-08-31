Belén Esteban sorprende a sus seguidores con el posado más explícito del verano: el mensaje a Jesulín que esconde su provocadora fotografía

Belén Esteban vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La colaboradora ha decidido despedir el verano por todo lo alto con un desnudo integral en una piscina de Tenerife, una imagen que ha incendiado las redes sociales y que llega precisamente cuando continúa la polémica que mantiene con Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. «Final del verano 2026. Para 52 años, ni tan mal», escribía Belén junto a la fotografía, en la que aparece saliendo de la piscina sin ropa y mostrando su famoso tatuaje con la imagen de un toro que recuerda a Jesulín de Ubrique y que mostró por primera vez en su famoso desnudo en Internet. La publicación, tomada en Alcalá, Tenerife, ha recibido rápidamente miles de reacciones y numerosos mensajes de apoyo de rostros conocidos.

María González Falcó / Europa Press

La elección de la canción tampoco ha pasado inadvertida. Belén acompañó el posado con Mi forma de ser, de Olga Tañón, aunque se apresuró a puntualizar que no pretendía convertir la publicación en una nueva batalla mediática: «Esta canción no va para dar que hablar, la pongo porque me encanta», explicó. Y es que el desnudo llega en un momento especialmente llamativo. Durante las últimas semanas, Belén Esteban y Juls Janeiro han protagonizado un enfrentamiento público que ha reavivado una historia familiar que lleva décadas ocupando titulares.

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Todo comenzó cuando Belén publicó una fotografía junto a su hija Andrea Janeiro acompañada de un mensaje en el que utilizaba el término 'nepo baby'. Juls interpretó aquellas palabras como una alusión directa y respondió con dureza, llegando a calificar a Belén de «meme televisivo» y de «sombra de Jesulín de Ubrique». Desde entonces, los mensajes cruzados se han sucedido. Belén, sin embargo, ha intentado rebajar la tensión públicamente. A su regreso de Tenerife aseguró que no quería entrar en una guerra con Juls, aunque también dejó una frase que volvió a alimentar la expectación: «Sé por dónde van».

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Juls, por su parte, ha seguido ocupando titulares durante este verano tras dar un paso adelante en su exposición pública. La hija de Jesulín y Campanario, que recientemente concedió su primera gran entrevista y ha hablado abiertamente de su experiencia con el acoso y de sus aspiraciones profesionales, se ha convertido en uno de los nuevos rostros protagonistas de la crónica social. Ahora, mientras la polémica continúa dando titulares, Belén Esteban responde a su manera: desde una piscina, completamente desnuda y reivindicando que a sus 52 años se siente estupenda. No hay una referencia directa a Juls en su publicación, pero el momento elegido ha hecho inevitable que las redes y los medios relacionen ambas historias.