Belén Esteban responde a las comparaciones con Juls Janeiro y lanza una advertencia: "Son muy malas"

Belén Esteban vuelve a estar en el centro de la actualidad. La colaboradora ha respondido públicamente a quienes, en los últimos días, han encontrado similitudes entre ella y Juls Janeiro, especialmente por la naturalidad y el desparpajo que ambas han mostrado ante las cámaras. Una comparación que, lejos de convencer a la colaboradora, le ha llevado a marcar distancias con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. A su regreso a Madrid después de disfrutar de unos días de vacaciones en Canarias junto a su marido, Miguel Marcos, Belén Esteban ha atendido a Europa Press y no ha esquivado ninguna de las cuestiones relacionadas con la polémica que mantiene abierta con Juls.

María González Falcó / Europa Press

La llamada "princesa del pueblo" ha sido tajante cuando le han preguntado por quienes aseguran que la joven tiene un estilo y una espontaneidad similares a los que ella misma tenía cuando comenzó su trayectoria televisiva hace más de dos décadas. “Yo creo que las comparaciones son muy malas, cada una tiene su personalidad”, ha sentenciado Belén. Una respuesta con la que evita entrar en una competición con Juls y reivindica que cada una debe tener su propio camino.

La reacción llega después de que la propia Juls Janeiro también se pronunciara sobre estas comparaciones. La influencer, preguntada recientemente por las similitudes con Belén Esteban, aseguró que ella no se compara con nadie y resumió su postura con una frase contundente: “Yo soy yo misma. Yo soy Juls Janeiro”.

Belén Esteban rebaja la tensión con Juls Janeiro

Más allá de las comparaciones, Belén Esteban ha querido dejar claro que no pretende mantener una guerra personal con Juls. “Yo con Julia no quiero rollos”, ha asegurado, insistiendo en que tampoco quiere problemas con nadie. La polémica entre ambas comenzó a raíz de las publicaciones de Belén sobre el concepto de ‘nepo baby’ y su hija Andrea Janeiro. Juls interpretó aquellas palabras como una alusión y respondió públicamente con dureza, llegando a calificar a Belén como “un meme televisivo” y cuestionando su relación con la familia Janeiro.

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María González Falcó / Europa Press

Desde entonces, las declaraciones cruzadas han alimentado una de las grandes polémicas del verano televisivo. Incluso programas de televisión han analizado las similitudes entre ambas y han puesto sobre la mesa sus respectivas formas de enfrentarse a las cámaras. Ahora Belén parece apostar por rebajar el tono. Eso sí, la colaboradora ha dejado claro que hay algo que no está dispuesta a aceptar: que se cuenten versiones que considera falsas sobre su vida y su relación con la familia de Jesulín. “No quiero problemas con nadie, yo entiendo que se hable y tal, pero lo que no me gusta es que se digan cosas que no son verdad”, ha afirmado.