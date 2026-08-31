Las inesperadas declaraciones de Carlo Costanzia a las puertas del hospital tras convertirse en padre por segunda vez: "¿Qué me va a importar?"
Todos los detalles de la pareja tras dar la bienvenida a su hija Tessa
EP/F. L.
El centro médico en el que Alejandra Rubio ha dado a luz a su hija ha sido un ir y venir de familiares a lo largo de todo este lunes. La hija de Terelu Campos y su pareja dieron la bienvenida a su pequeña el pasado sábado y los felices abuelos se han dejado ver, con cuentagotas, durante toda la jornada. Uno de ellos ha sido Carlo Costanzia que, al igual que su consuegra y su ex, Mar Flores, se mostraba encantado con la llegada de la primera niña a la familia.
"Súper feliz", así definía el italiano su sentir después de desvelar además que está muy ilusionado con Tessa, a la que ya conoció el mismo día de su nacimiento. Precisamente el nombre de la bebé ha sido todo un misterio hasta que sus papás lo han dado a conocer en la misma mañana de este lunes a través de sus redes sociales, y el feliz abuelo ha querido dejar claro que le parece un nombre "fantástico": "Me parece estupendo".
La de Carlo Costanzia ha sido una visita corta, razones no faltaban. Él mismo lo ha explicado a la salida del hospital después de ver a su nieta, momento en el que ha contado el importante papel que se le ha encomendado durante su estancia en España: "Estoy de babysitting yo".
"De recadero y babysitter, es lo que hay", ha aclarado. Pero además, conciliador, el empresario italiano ha tendido puentes cuando se le ha preguntado por la presencia de Mar Flores en el hospital, descartando estar molesto por coincidir con ella en un momento tan especial: "¡Bueno, qué me va a importar!".
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