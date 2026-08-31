Jesulín de Ubrique hace saltar las alarma al ser pillado con una fan en su regreso a los ruedos: "Qué guapo eres"

Antes de su comentada reaparición en Ocaña (Toledo) el próximo 9 de septiembre, cuando volveremos a verle vestido de luces varios años después de su retirada, Jesulín de Ubrique se ha puesto a prueba encabezando un festival taurino este domingo en la localidad navarra de Cascante, donde ha demostrado que 'el que tuvo retuvo' y que sigue levantando pasiones 30 años después de que las chicas le lanzasen sujetadores al ruedo tras su debut como cantante con su ícónico tema 'Toda toda toda'.

Al margen de la guerra mediática desatada entre su ex Belén Esteban y su hija Julia Janeiro -que ha revelado que habló con él y con su madre, que la apoyan en todo y que están orgullosos de ella porque quieren una hija libre-, y mientras María José Campanario se encuentra en Asia desde el pasado 22 de julio inmersa en la grabación del reality de TVE 'Hasta el fin del mundo', Jesulín no solo ha lidiado con los toros en su regreso a las plazas en Navarra, sino también con una fan rubia que no dejó de 'perseguirle' en ningún momento, pidiéndole que se hiciese una foto con él y llegando a decirle "¡qué guapo eres!" mientras le hacía un completo reconocimiento mirándolo de arriba a abajo con cara de 'enamorada'.

Derrochando 'arte', el de Ubrique ha salido del paso dándole las gracias con una sonrisa mientras contiuaba firmando autógrafos a sus seguidores, entre los que han destacado los miembros de la peña taurina 'Jesulín de Ubrique', que subidos a un carro -uno de ellos incluso disfrazado de flamenca- intercambiaron bromas y risas con el torero, que no ha dudado en brindarles su faena, ganándose los vítores y aplausos del numeroso grupo.

Y al igual que minutos antes ha 'toreado' a la mujer que parecía mostrar un interés especial en él, Jesulín ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre Juls. Dándose un baño de masas a su salida de la plaza, el diestro ha preferido no pronunciarse sobre el salto definitivo a la fama de Juls gracias a la frescura y desparpajo que está mostrando ante las cámaras desde que llamó a Belén Esteban 'meme televisivo', dejando en el aire si ha aconsejado a su hija que rebaje el tono para no desenterrar el hacha de guerra con la madre de su hija Andrea. Además, el andaluz tampoco ha revelado si echa de menos a María José, ni cómo cree que estará afrontando su periplo por la vieja ruta de la seda en Asia sin apenas recursos económicos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!