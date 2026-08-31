Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de "La patrona": "No se puede opinar de los cuerpos ajenos"

La influencer e hija de Jesús Janeiro se ha convertido en todo un fenómeno televisivo gracias a su espontaneidad

Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de &quot;La patrona&quot;: &quot;No se puede opinar de los cuerpos ajenos&quot;

Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de "La patrona": "No se puede opinar de los cuerpos ajenos"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP/F. L.

Tras unas vacaciones de lo más relajadas en las que ha protagonizado titulares por sus apasionadas imágenes con su novia Lolita -que vive en Mallorca y lleva una vida lejos de los focos- en la playa, Pipi Estrada vuelve a la rutina con las pilas cargadas. El periodista no se ha perdido este miércoles la celebración del cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, como no podía ser de otra manera, no ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse sobre los temas más candentes del momento.

El primero, la guerra abierta y el intenso cruce de declaraciones entre Belén Esteban y Julia Janeiro, que como confiesa le ha conquistado totalmente por su naturalidad: "De repente aparece una niña con una frescura y una rapidez mental maravillosa como es Julia, la hija de María José y de Jesús, y me parece que es una niña que tiene una frescura enorme y que además la veo muy televisiva. No sé si al final participará o no participará en este mundo de la televisión, pero desde luego que la aparición de esta niña es una cosa que a mí me gusta y la veo crack".

"¿Qué ocurre? Que con esta aparición también da vida a otras personas, en este caso también le da vida a Belén. Belén ya ha tenido mucha vida televisiva, nadie la va a descubrir, pero digamos que ha refrescado un poco el ambiente y ahora claro, con lo que dice esta niña, con lo que puede decir Belén y demás familias, la verdad que se viene un poco a vivir lo que habíamos vivido en el pasado" ha añadido, convencido de que todavía nos queda mucho por ver de este enfrentamiento mediático entre la hija y la ex de Jesulín de Ubrique.

Noticias relacionadas

Juls contraataca

Tras los comentarios de Pipi Estrada sobre la influencer y como no hay día en que la hija de Jesulín no sorprenda con sus incendiarias declaraciones, esta vez no ha dudado en contestar cuando los reporteros le han preguntado por el inesperado posado de la de Paracuellos. "Mi padre siempre me ha dicho que no hay que opinar de los cuerpos ajenos. Me parece estupendo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de "La patrona": "No se puede opinar de los cuerpos ajenos"

Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de "La patrona": "No se puede opinar de los cuerpos ajenos"

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada

Nepal busca a cientos de trabajadores en los túneles de las centrales hidroeléctricas arrasadas por la riada

La UE pide a España que se prepare para un escenario de hasta 3,3 ºC de calentamiento global

La UE pide a España que se prepare para un escenario de hasta 3,3 ºC de calentamiento global

María José Palma, directora de la V Muestra de Cine Lésbico de Gijón: "En sectores muy ultras de España sigue habiendo terapias de conversión"

María José Palma, directora de la V Muestra de Cine Lésbico de Gijón: "En sectores muy ultras de España sigue habiendo terapias de conversión"

Fallece una mujer de 69 años tras precipitarse desde un edificio al interior de un patio en pleno centro de Oviedo

Fallece una mujer de 69 años tras precipitarse desde un edificio al interior de un patio en pleno centro de Oviedo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

Primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales: el Principado descarta acoger menores en el piso de La Florida

Primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales: el Principado descarta acoger menores en el piso de La Florida

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el edredón más barato del mercado: disfruta de la calidez en tu cama

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el edredón más barato del mercado: disfruta de la calidez en tu cama
Tracking Pixel Contents