Juls Janeiro echa leña al fuego en su particular guerra con Belén Esteban y responde al polémico posado de "La patrona": "No se puede opinar de los cuerpos ajenos"

Tras unas vacaciones de lo más relajadas en las que ha protagonizado titulares por sus apasionadas imágenes con su novia Lolita -que vive en Mallorca y lleva una vida lejos de los focos- en la playa, Pipi Estrada vuelve a la rutina con las pilas cargadas. El periodista no se ha perdido este miércoles la celebración del cumpleaños del reportero Álex Álvarez y, como no podía ser de otra manera, no ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse sobre los temas más candentes del momento.

El primero, la guerra abierta y el intenso cruce de declaraciones entre Belén Esteban y Julia Janeiro, que como confiesa le ha conquistado totalmente por su naturalidad: "De repente aparece una niña con una frescura y una rapidez mental maravillosa como es Julia, la hija de María José y de Jesús, y me parece que es una niña que tiene una frescura enorme y que además la veo muy televisiva. No sé si al final participará o no participará en este mundo de la televisión, pero desde luego que la aparición de esta niña es una cosa que a mí me gusta y la veo crack".

"¿Qué ocurre? Que con esta aparición también da vida a otras personas, en este caso también le da vida a Belén. Belén ya ha tenido mucha vida televisiva, nadie la va a descubrir, pero digamos que ha refrescado un poco el ambiente y ahora claro, con lo que dice esta niña, con lo que puede decir Belén y demás familias, la verdad que se viene un poco a vivir lo que habíamos vivido en el pasado" ha añadido, convencido de que todavía nos queda mucho por ver de este enfrentamiento mediático entre la hija y la ex de Jesulín de Ubrique.

Noticias relacionadas

Juls contraataca

Tras los comentarios de Pipi Estrada sobre la influencer y como no hay día en que la hija de Jesulín no sorprenda con sus incendiarias declaraciones, esta vez no ha dudado en contestar cuando los reporteros le han preguntado por el inesperado posado de la de Paracuellos. "Mi padre siempre me ha dicho que no hay que opinar de los cuerpos ajenos. Me parece estupendo".