Salen a la luz las primeras imágenes de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Bienvenida a la familia, pequeña Tessa. Te amamos"
La hija de Terelu Campos se ha convertido en madre por segunda vez junto a su pareja, Carlo Costanzia
EP/F. L.
Este domingo 30 de agosto el programa 'Fiesta' revelaba en primicia que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia habían dado la bienvenida de su segundo hijo en común, una niña, y que tanto la mamá como la recién nacida se encontraban perfectamente. Y aunque se han hecho de rogar, ha sido este lunes en torno a las 13.00 horas, después de que Mar Flores acudiese al hospital para conocer a su primera nieta, y coincidiendo con la llegada de la otra orgullosa abuela, Terelu Campos -que precisamente hoy cumple 61 años- cuando la pareja ha roto su silencio sobre su reciente paternidad, compartiendo la primera imagen de su bebé y revelando el nombre que han elegido para el nuevo miembro de la familia, que se lleva tan solo 1 año y 8 meses con su hermanito Carlo Jr.
A través de sus stories de Instagram Alejandra ha publicado una preciosa instantánea de su mano -todavía con la vía puesta- y la de Carlo cogiendo con ternura la de su pequeña, de la que solo se aprecian sus deditos y el body de rayas en tonos rojos que sus papás han escogido para sus primeras horas de vida.
Además, y aunque durante todo el embarazo la influencer ha mantenido en secreto cómo se llamaría su hija -y ha jugado al despiste asegurando que ella es del todo menos clásica, dejando entrever que nos sorprendería- la influencer ha revelado por fin el nombre elegido para su niña, con el que ha querido hacer un guiño tanto a su madre como a su abuela María Teresa Campos, de la que precisamente esta semana se cumplen 3 años de su muerte: "Tessa". "Bienvenida a la familia pequeña Tessa. Te amamos" ha escrito junto a varios emoticonos de corazones rosas.
Un nombre de origen griego que es una variante de Teresa -empezó como diminutivo cariñoso y se ha convertido con el paso de los años en un nombre- y que está relacionado con la abundancia, la prosperidad, la perseverancia y los frutos del esfuerzo.
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