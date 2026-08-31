Nueva temporada
'Salvados' pone fecha de regreso a laSexta con el retrato más incómodo de Rita Barberá diez años después de su muerte
Gonzo reconstruirá las luces y sombras de la exalcaldesa de Valencia con Francisco Camps, García-Margallo, Joan Ribó y Beatriz Garrote.
Carlos Merenciano
'Salvados' regresará a laSexta este domingo 6 de septiembre con una temporada especialmente significativa. El formato presentado y dirigido por Gonzo cumple 18 años desde su estreno en 2008 y celebrará su mayoría de edad con nuevas historias, entrevistas y propuestas narrativas. Su emisión está prevista a las 21:25 horas.
El curso comenzará con un programa doble dedicado a Rita Barberá, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte el próximo noviembre. 'Salvados' repasará sus 24 años como alcaldesa de Valencia, su enorme popularidad, los episodios que marcaron su trayectoria y el aislamiento político que sufrió durante la etapa final de su vida.
Gonzo conversará con antiguos aliados y adversarios de la dirigente popular. Entre los participantes estarán Francisco Camps, José Manuel García-Margallo y Joan Ribó, que sucedió a Barberá al frente del Ayuntamiento. También intervendrán Consuelo Reyna, exdirectora de 'Las Provincias', y Beatriz Garrote, representante de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.
Los próximos protagonistas
La temporada incluirá además una entrega íntima con Joaquín Reyes en su refugio vacacional de la costa murciana y un recorrido por la vida y la carrera musical de Miguel Ríos. Almudena Cid protagonizará otro reportaje centrado en la desprotección laboral sufrida por numerosos deportistas de élite después de abandonar la competición.
El programa regresa tras firmar su mejor temporada de los últimos cinco años, con un 6,5% de cuota y cerca de 800.000 espectadores. En esta nueva etapa, el equipo mantendrá la política y los problemas sociales como ejes principales, pero adaptará la realización y el lenguaje audiovisual a las necesidades de cada historia.
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Fuente: El Periódico
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