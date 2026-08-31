El sensual posado de Belén Esteban deja al descubierto el polémico tatuaje que comparte con Juls Janeiro: ¿Casualidad o copia?

El tatuaje de toro de Belén Esteban vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La colaboradora televisiva ha revolucionado las redes sociales con su último posado de verano, una fotografía tomada en Tenerife en la que aparece desnuda al salir de una piscina y en la que vuelve a quedar visible uno de los tatuajes más conocidos de su cuerpo: el dibujo de un toro. La imagen, publicada por la propia Belén Esteban para despedir el verano de 2026, llega además en un momento especialmente significativo por la polémica que mantiene con Juls Janeiro. La de Paracuellos acompañó la fotografía con un mensaje en el que celebraba sus 52 años y utilizó como banda sonora "Mi forma de ser", de Olga Tañón. Aunque Belén aclaró que había escogido la canción simplemente porque le gusta, la letra ha sido interpretada por muchos como una posible indirecta en plena tensión mediática con la hija de Jesulín de Ubrique.

María González Falcó / Europa Press

Pero más allá del posado, hay un detalle que ha vuelto a llamar especialmente la atención: el tatuaje del toro que Belén lleva en una de sus nalgas. Se trata de un dibujo con una historia vinculada a su pasado junto a Jesulín de Ubrique. La propia Belén ha hablado en otras ocasiones de este tatuaje e incluso llegó a plantearse modificarlo. En 2024 explicó con humor que el dibujo había perdido parte de su definición y llegó a compararlo con "la vaca de Milka". El tatuaje tiene, además, una curiosa coincidencia con Juls Janeiro. La joven también lleva un tatuaje de un toro, un detalle que ha vuelto a adquirir relevancia precisamente ahora que ambas se encuentran en el centro de una intensa polémica mediática. La propia Juls ha hecho referencia a que comparte este tatuaje con Belén tras la publicación del posado de la colaboradora.

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La coincidencia resulta especialmente llamativa por el contexto. Durante las últimas semanas, Belén Esteban y Juls Janeiro han protagonizado un cruce de declaraciones después de que la colaboradora utilizara el término 'nepo baby' en redes sociales. Juls se dio por aludida y respondió duramente, llegando a calificar a Belén de "meme televisivo" y de "sombra de Jesulín de Ubrique". Belén, por su parte, ha intentado rebajar la tensión y ha asegurado que no quiere mantener ninguna guerra con Juls. En declaraciones a Europa Press llegó a explicar que no está enfadada con ella y que incluso le parece "supergraciosa", aunque también dejó claro que conoce perfectamente todo lo que rodea a esta polémica. Ahora, el toro vuelve a aparecer en escena. Un tatuaje que pertenece a la historia personal de Belén Esteban y que, por una de esas coincidencias que alimentan cualquier polémica del corazón, comparte con Juls Janeiro.