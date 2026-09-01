José María Almoguera desvela si felicitó a su prima Alejandra por el nacimiento de su hija

A pesar de que su relación atraviesa por uno de sus peores momentos y en los últimos tiempos su cruce de declaraciones y reproches en los platós ha evidenciado su distanciamiento, José María Almoguera ha dejado su enfado con su prima Alejandra Rubio a un lado para felicitarla tras el nacimiento de su segundo hijo, una niña a la que han llamado Tessa en homenaje a su abuela María Teresa Campos, con Carlo Costanzia.

Y así lo ha confirmado con una gran sonrisa ante las cámaras de Europa Press, revelando que tanto él como su madre, Carmen Borrego, están "muy felices" por la llegada de un nuevo miembro a su familia, cuyo nombre ha confesado que "me parece muy moderno pero aún así recordando de dónde venimos, que es muy importante", y con el que ha hecho un guiño tanto a la recordada presentadora como a la abuela paterna de su pareja, Elsa.

"Hombre, qué menos. Estén como estén las cosas, esas cosas hay que festejarlas. Porque es algo bueno y bonito. Y sobre todo que estén las dos bien es lo más importante" ha expresado cuando la prensa le ha preguntado si ha mandado un mensaje a Alejandra por su reciente maternidad y que ella le ha contestado: "Claro que sí".

"Todo llegará" ha comentado sobre si este tímido acercamiento por el nacimiento de Tessa podría significar el primer paso para su reconciliación, admitiendo con sinceridad que el hecho de que hayan hablado es "sin duda" todo un avance para que su relación vuelva a ser la misma de siempre.

Respecto a cómo se encuentra Carmen tras su reciente accidente doméstico en el que se ha roto un hueso de la mano, José María ha desvelado que "mi madre ahí va la pobre, con el brazo regular". "Pero bueno, bien. Encantados y muy felices todos" por la llegada al mundo de la hija de su prima.

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Este lunes, además, la familia ha estado de celebración por partida doble, ya que Terelu Campos ha cumplido 61 años estrenándose como abuela por partida doble. Y como ha asegurado su sobrino, "he hablado con ella claro, y todo genial. Muy contenta y muy feliz". "Bueno, eso es para otro día, hoy es felicidad todo" ha zanjado evitando pronunciarse sobre los desencuentros que han protagonizado recientemente tanto él como su madre con su tía.