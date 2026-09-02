Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Parejas oficiales

Un familiar de Felipe VI y una relación con 15 infidelidades: lista completa de las parejas de 'La isla de las tentaciones 11'

Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa viajarán a República Dominicana para comprobar si su amor puede resistir.

Sandra Barneda

Sandra Barneda / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cinco nuevas parejas protagonizarán 'La isla de las tentaciones 11'. El segundo programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, ha revelado los conflictos sentimentales que empujarán a Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa a separarse en las villas de República Dominicana.

Nacho y Náyades

Nacho y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Nacho y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11' / Mediaset

Llevan dos años juntos y se conocieron durante un evento de creadores de contenido en Valencia. Él, pariente de Felipe VI y finalista de 'Supervivientes 2022', todavía mantenía entonces una relación con Paula Colubi. Ambos admiten ser celosos y Náyades espera que la experiencia les permita salir fortalecidos y preparados para comenzar a convivir.

Kico y Paula

Kico y Paula, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Kico y Paula, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Afrontan el programa después de un año y medio de noviazgo marcado por sus complicados comienzos. Cuando todavía no habían acordado los límites de la relación, los dos estuvieron con otras personas. "Infidelidades según él sí que ha habido por mi parte, pero por la suya no", explica Paula sobre la desconfianza que todavía existe entre ellos.

Sergio y Paola

Sergio y Paola, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Sergio y Paola, pareja de 'La isla de las tentaciones 11' / Mediaset

Han mantenido durante dos años y medio una relación a distancia entre Málaga y Gran Canaria. Meses antes de viajar al programa se dieron un tiempo por decisión de él. Sergio reconoce que no siempre ha sido completamente leal: "El hecho de hablar con una chica ya lo considero una infidelidad y en ese aspecto sí que le he sido infiel".

Rubén y Gema

Rubén y Gema, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Rubén y Gema, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Llevan tres años y medio juntos y ya comparten vivienda, pero las infidelidades de él han deteriorado la confianza. Gema descubrió lo ocurrido al encontrar una lista en la que su pareja anotaba a las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales. "Considero que es la oportunidad perfecta para que él pueda demostrarme que ha cambiado de verdad", afirma ella.

Noticias relacionadas

Nando e Isa

Nando e Isa, pareja de 'La isla de las tentaciones'

Nando e Isa, pareja de 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Forman la pareja más veterana de la edición tras ocho años y medio de relación. "Desde que estoy con Isa en ocho años le he puesto los cuernos unas 15 veces", confiesa Nando. Ella admite que también le devolvió algunas deslealtades, aunque asegura que lo hizo con sentimientos. Su objetivo será comprobar si ambos pueden romper definitivamente esa dinámica.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  4. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  5. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  7. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de funda nórdica y almohadas de lino y algodón más baratos del mercado: tacto suave y acogedor

Marius Borg, condenado y con tobillera, reaparecerá con la familia real en el funeral de Harald

Marius Borg, condenado y con tobillera, reaparecerá con la familia real en el funeral de Harald

La reunión del Sporting con Barbón y el análisis de Riestra sobre la lesión de Ferrari, el derbi y la relación con el Ayuntamiento y el balance del mercado: "Estamos contentos"

La reunión del Sporting con Barbón y el análisis de Riestra sobre la lesión de Ferrari, el derbi y la relación con el Ayuntamiento y el balance del mercado: "Estamos contentos"

El Congreso de Ergonomía sienta sus bases en Gijón con una edición plagada de expertos internacionales

El Congreso de Ergonomía sienta sus bases en Gijón con una edición plagada de expertos internacionales

El Gobierno central confirma que exigirá la devolución de más de 30 millones en ayudas a la única mina de carbón con actividad en Asturias en "base a la normativa"

El Gobierno central confirma que exigirá la devolución de más de 30 millones en ayudas a la única mina de carbón con actividad en Asturias en "base a la normativa"

Barbón pide un “cierre de filas total” con Ceuta y rechaza "avivar" las disputas políticas horas antes de las concentraciones

Barbón pide un “cierre de filas total” con Ceuta y rechaza "avivar" las disputas políticas horas antes de las concentraciones

Las impactantes imágenes de una velutina devorando un topillo en una finca de Soto del Barco

El balance de la "guerra" contra la velutina en Asturias: más de 800.000 reinas fueron capturadas desde 2018 en la región

El verano en Asturias "eclipsado" por las cifras de los empresarios de turismo que alertan de "enfriamiento y estancamiento" del sector

El verano en Asturias "eclipsado" por las cifras de los empresarios de turismo que alertan de "enfriamiento y estancamiento" del sector
Tracking Pixel Contents