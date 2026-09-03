Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

'La Revuelta'

Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."

El comunicador dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta'.

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta'. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Madrid

El presentador de 'La Revuelta' de La 1 de TVE, David Broncano, expresó este miércoles su preocupación acerca de su futuro en la cadena pública, dependiendo de lo que ocurra con el futuro político del país.

En la presentación de la temporada 2026-2027 que tuvo lugar en Prado del Rey, el comunicador dio su visión acerca de lo que puede ocurrir con su programa, y dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses.

"Temo que esta sea mi última presentación de septiembre en TVE. No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre", reflexionó.

Noticias relacionadas

"Yo estoy nervioso real. Vamos a ver. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
  5. Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
  6. EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
  7. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  8. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo

Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."

Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."

Cientos de personas se concentran ante un edificio "okupado" en Blimea pidiendo su desalojo

Cientos de personas se concentran ante un edificio "okupado" en Blimea pidiendo su desalojo

Los tres alcaldes socialistas díscolos: las fórmulas de Villaviciosa, Valdés y Siero para esquivar la posición de la FSA y apoyar a Ceuta

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Abierta la inscripción del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que comenzará en octubre

Abierta la inscripción del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que comenzará en octubre

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

El paseo Pablo Iglesias de Arriondas ya está operativo de nuevo

El paseo Pablo Iglesias de Arriondas ya está operativo de nuevo
Tracking Pixel Contents