La misteriosa y silenciosa desaparición de Rocío Martínez de Onda Cero: no volverá a presentar 'Radioestadio Noche' y esta es la explicación

Los deportes de Onda Cero vuelven a experimentar cambios en la nueva temporada radiofónica que acaba de comenzar. Y es que Rocío Martínez ha dejado de presentar 'Radioestadio Noche' de manera misteriosa.

En la nota de prensa oficial del arranque del curso 2026/2027 enviada a los medios esta semana, la periodista no aparece por ningún lado. Está completamente desaparecida y nadie ha dado ninguna explicación al respecto.

La cadena de Atresmedia Radio se limita a informar en su comunicado que Edu Pidal asume de ahora en adelante la conducción del espacio en solitario, manteniendo su horario de emisión habitual, de 23.30 a 1.30 de la madrugada, pero sin comentar la ausencia de la locutora.

Este portal ha verificado que Rocío Martínez no volverá 'Radioestadio Noche'. Llevaba al frente del espacio dedesde septiembre de 2023 y su marcha de Onda Cero es definitiva. Y sorprende que se haya producido de manera absolutamente silenciosa, ya que la periodista es un rostro de Atresmedia desde hace muchos años y que también trabaja en Antena 3.

Resulta completamente extraño este silencio. Incluso en rupturas traumáticas entre un presentador y una cadena de televisión o de radio, o en despidos y no renovaciones de contratos, se suele comunicar de manera conjunta en forma de despedida amistosa, esgrimiendo excusas peregrinas como cambio de ciclo o una salida para afrontar nuevos proyectos.

En este caso, ningún tipo de mención. Ni siquiera un escueto agradecimiento por el trabajo realizado y los tres años de dedicación a la cadena. Casi como si nunca hubiera estado delante del micrófono verde. Cabe destacar que Martínez ha desempeñado una labor eficaz y bien valorada durante este periodo radiofónico, pese a la dificultad de hacer doblete.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas por este portal apuntan a que la salida de Rocío Martínez de Onda Cero habría sido por su propia voluntad, dedicándose a la conducción de los espacios de deportes de Antena 3 Noticias en exclusiva a partir de ahora.

Se desconoce si esta decisión que habría tomado está motivada por algún tipo de desavenencia relacionada con el desarrollo de su trabajo en la radio o simplemente se debe a la necesidad de conciliar con su vida personal y centrarse en la televisión.

Los deportes de Onda Cero, dos décadas en la irrelevancia

En 2023, Rocío Martínez y Edu Pidal se pusieron al frente de 'Radioestadio Noche', relevando entonces a Aitor Gómez, que estrenó dicha denominación en 2021 tras la salida de José Ramón De la Morena.

Ni siquiera con el millonario fichaje desde la Cadena SER del legendario locutor (ya retirado), el espacio diario de información deportiva de Onda Cero ha logrado despertar el interés de los oyentes en más de dos décadas. La época liderada por José María García tampoco logró nunca ganar a su competencia, pero sí que lograba marcar la agenda.

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Actualmente, la audiencia radiofónica nocturna que elige de manera mayoritaria 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, y 'El larguero' de la SER, con Manu Carreño.

Fuente: El Periódico