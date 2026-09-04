¿Qué fue de Carlota Corredera?: está divorciada desde hace dos años, presenta un podcast y no se habla con parte de sus compañeros de Sálvame

RTVE ha presentado por todo lo alto su programación para la nueva temporada y, como no podía ser de otra manera, por la alfombra roja han desfilado muchas de sus estrellas, como el presentador de 'La Revuelta' David Broncano, Jordi Hurtado, los miembros del jurado de 'Masterchef', Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja, Javier de Hoyos o Carlota Corredera, que tras un verano de desconexión total y a punto de cumplirse dos años de su inesperada separación del cámara Carlos de la Maza -con el que tiene una hija en común, Alba- ha confesado si está abierta al amor y ha hecho un completo repaso de la actualidad rosa, dando su opinión sin filtros sobre la guerra mediática entre su amiga Belén Esteban y la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Juls Janeiro.

Carlota ¿cómo se presenta este curso?

Pues mira, se presenta, la verdad es que muy completito, no me falta detalle y la verdad es que, como digo yo, tengo todos los huevos en la corporación, lleno toda la nevera aquí. Hoy estoy aquí para presentar la siguiente temporada de 'Menudo cuadro' en 'RTVE Play', y con muchísimas ganas de volver otra vez a pintar unos buenos cuadros y, bueno, también estoy en 'Directo al Grano', en 'D corazón', en la radio y estoy, pues, muy contenta porque, fíjate, todos los proyectos que estaban en junio vuelven a estar en septiembre, o sea que no me puedo quejar de nada.

¿Cómo ha sido el verano?

La verdad es que ha sido un verano en el que no he tenido grandes viajes, o sea, grandes, como mucho tiempo seguido en el mismo sitio. He podido hacer pequeñas escapadas, incluso he hecho mi primer viaje sola, cuando le correspondía estar a Alba con su padre en vacaciones. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, y seguro que repito, la verdad es que ha sido un verano especial, intenso, pero muy especial.

¿Has conocido a alguien interesante, no sé, un amor de verano?

A ver, tengo que contaros la verdad... Bombazo, no, no. No he conocido a nadie, y además es que ahora mismo no es mi prioridad. A ver, después de una historia de amor como la que yo he vivido, ahora mismo estoy reconstruyéndome. Como digo yo, llevo ya dos añitos, estoy con las heridas bastante sanadas, pero de momento no estoy nada interesada en el amor. Lo cual no significa que no cierro las puertas, pero ahora mismo estoy cerradita.

Supongo que a pesar de tu desconexión te habrás enterado de cositas como el chascarrillo del verano entre Juls Janeiro y Belén Esteban

Me ha parecido muy sorprendente porque es verdad que la primera sensación que tuve de Juls es que mantenía un perfil bajo, un perfil un poco en la línea de sus padres, de hablar en el 'Hola' y luego como que incluso la primera vez que la pillaron como que vio a la prensa y se asustó de alguna manera. Y ahora pues oye nos hace dos posados al día, dos gyms diarios. Y a mí me parece que para nuestro gremio, para nuestro business está genial, está genial que haya nacido una estrella como Juls. Y ya luego otra cosa es yo creo que ella quiere ser una superestrella. Pero creo que se ha equivocado con lo de Belén, porque al final Belén no deja de ser la madre de su hermana mayor. Hermana mayor que me consta que ha sido una gran hermana mayor para ella, aunque ahora mismo no tengan relación. Y por eso me da un poco de pena, pero luego como personaje, pues claro, el soy perfecta xoxo es que eso es impagable. No, eres perfecta, eres perfecta xoxo. Y lo que me da mucha intriga es saber cómo lo estará viviendo Campanario.

Belén dice que hay dos historias, la de Belén y la de su familia, la de JulSs, tú sabes la historia de Belén, entiendo, ¿no?

A ver, yo creo, yo sé a lo que se refiere Belén, que es lo que la otra parte se supone que le gustaría contar o va a contar, no lo sé, pero yo creo que solo hay una verdad, ¿no? Y la verdad es la que ha vivido la hija de Andrea, la hija, no quería decirlo, no quería decir su nombre, pero bueno. La verdad es la que ha vivido la primogénita de Jesús y de Belén, ella ha decidido no hablar, ella es un personaje anónimo y seguramente ella, aunque no lo haya verbalizado, seguro que tampoco lo ha pasado bien siempre, ¿no? Con las ausencias de su padre. Entonces yo creo que ante la incapacidad de su padre de explicar sus ausencias... Entiendo que a Juls le habrán contado otra versión, no lo sé, pero yo creo que la verdad solo hay una y es la que ha vivido la hija mayor de Jesús.

Felicitamos desde aquí a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia, bueno y a Terelu y a Mar.

Pues mira, me alegro mucho de que haya ido todo bien. Siento que haya sido una segunda cesárea porque entiendo que lo estará pasando mal, además la vi caminar desde la farmacia hasta su portal y también está muy bien que se visibilice, porque las cesáreas, yo he padecido una, son cirugías mayores, es poca broma, al final una cirugía complicada y es muy complicado y además en este caso tienes un bebé nuevo más el pequeñito que ya tienes, o sea que yo le deseo sobre todo que se críe muy bien y que lo disfruten mucho los abuelos.

Y que llegue la paz entre las consuegras, que parece difícil por las declaraciones de Mar.

Yo creo que Mar ha sido sincera y también se lo agradezco, es como mira, no hemos sido familia, no lo vamos a ser, compartimos nietos evidentemente, ella considera que familia de ella es Alejandra y oye, cada familia es su mundo y yo creo que Terelu tampoco considera familia a Mar, o sea que en ese sentido yo creo que ha estado muy bien ese arranque de sinceridad por parte de Mar Flores.

¿Tú tienes relación con las Campos?

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No, no tengo relación con ellas. Antes sí teníamos mucha relación. Pero me consta que cuando yo he hablado de determinadas cosas que no me han parecido bien en cómo han gestionado su relación con Carlo Constanzia padre, bueno, pues posiblemente a Terelu y a Alejandra no les ha gustado, y hemos dejado, no sé si en barbecho o no, la relación, pero bueno, yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo desde luego lo que he vivido con ellas me lo llevo para siempre, con ellas, con su madre, y oye, a veces los caminos toman destinos diferentes y no pasa nada. Lo que les deseo siempre a todas es que les vaya bien, a toda la gente que ha estado en mi vida que les deseo que les vaya bien. De toda la gente que estamos en 'Sálvame', hay gente con la que tienes relación y gente con la que no, y no pasa nada, ¿no? Es como en cualquier otro trabajo. No todo el mundo continúa teniendo a los mismos amigos que tenía. Yo desde luego las amistades que tenía del programa, sé que hay gente que me llevaré para siempre y otra gente que no, que ha estado de paso, pues esa es la vida, el ciclo de la vida.