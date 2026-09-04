Pelayo Díaz rompe una lanza a favor de Mar Flores tras su polémica con Terelu Campos

Retomando poco a poco la normalidad tras sus vacaciones, aunque reconoce que para él el verdadero inicio del 'curso' será la semana que viene con la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y las Semanas de la Moda de Milán y París, Pelayo Díaz no se ha perdido este jueves el estreno de la película 'Prácticamente magia 2' y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre las controvertidas declaraciones de Mar Flores tras el nacimiento de su nieta Tessa -hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia- sobre Terelu Campos, al marcar distancias al dejar claro que no es su familia y que viene "en el paquete" de la familia que han formado su hijo y la hija de la colaboradora.

Amigo de la modelo, el influencer no ha dudado en salir en su defensa, afirmando que "conociendo a Mar puedo asegurarte que lo que quiso explicar es que no es su familia cercana, como si su hijo se casa con otra persona, el paquete que viene, como el pack. Igual quiso decir el pack, no es por excusarla, pero yo sé que Mar es correctísima, educadísima y estoy seguro de que no quiso decir eso en de ninguna peyorativa no con ánimo de molestar a Terelu y Carlo".

"Yo creo que Mar está encantada con su vida y con todo, y lo importante para ella es llevarse bien con su hijo que se lleva, y yo creo que no mira más allá. Yo por lo que he visto recientemente es que se llevan bien y me alegro muchísimo por ella", ha revelado.

Después de su guerra mediática con Gloria Camila cuando criticó la tauromaquia y tachó a los toreros de asesinos, Pelayo ha pasado página y, rotundo, ha dejado claro que no quiere ni siquiera decir su nombre, aunque sí ha confesado que su relación está completamente rota: "no, pasa palabra, no hablamos".

Y como no hay dos sin tres, la prensa ha querido saber qué opina de Julia Janeiro como experto en moda, y su reacción no ha podido ser más rotunda y significativa: "No, superestrella es mi perrito Vidu. Hablemos de mi perrito Vidu que tiene 260.000 seguidores, por favor, o sea él sí que es una estrella de internet. Es como un nepo baby ahora porque yo siento que es famoso gracias a mí. De Juls no tengo nada que comentar, lo siento". "Nada que decir, chicos, pero gracias" ha zanjado sobre si estaría dispuesto a vestir a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.