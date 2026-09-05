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El emotivo homenaje de Carmen Borrego a su madre, María Teresa Campos, en el tercer aniversario de su muerte

La colaboradora de televisión ha querido recordar a su madre públicamente a través de las redes sociales

Archivo - Carmen Borrego durante la cena de navidad de Unicorn Content

Archivo - Carmen Borrego durante la cena de navidad de Unicorn Content / EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

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MADRID

Hoy se cumplen tres años del fallecimiento de María Teresa Campos, una fecha especialmente señalada para sus hijas y sus seres queridos. En este aniversario, Carmen Borrego ha querido recordar a su madre públicamente a través de las redes sociales, donde ha compartido una fotografía junto a ella y ha dejado constancia, una vez más, de lo presente que sigue estando la periodista en su vida.

Junto a la imagen de ambas, Borrego ha escrito unas sentidas palabras dedicadas a su madre. Un mensaje breve pero cargado de emoción con el que ha querido rendirle homenaje en un día marcado por el recuerdo y la ausencia.

"Tres años sin ti mamá. Tres años que mi primer pensamiento y el último sigues siendo tú", ha escrito la colaboradora, dejando claro que, pese al paso del tiempo, María Teresa continúa ocupando un lugar fundamental en sus pensamientos y en su día a día.

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Carmen también ha querido agradecer a su madre todo lo que significó para ella y para su familia, destacando especialmente su faceta como abuela: "Gracias por ser mi madre y por ser esa grandiosa abuela. Te quiero", concluye su mensaje, con el que vuelve a demostrar el profundo amor que mantiene por su madre tres años después de su fallecimiento.

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