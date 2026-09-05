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'La roca'

Nuria Roca vuelve con bromas sobre el "despido" de Juan del Val y desvela la vergüenza que pasaron en un restaurante por hacer un simpa

La presentadora se pone al frente de la sexta temporada de su programa con la llamativa ausencia de su marido

Nuria Roca en 'La roca'.

Nuria Roca en 'La roca'. / LA SEXTA

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Esta tarde dio comienzo la sexta temporada de 'La roca', el programa de Nuria Roca en laSexta. El magacín comenzó de manera puntual a las 15:30 horas con bromas sobre la ausencia de Juan del Val en la mesa y con una confesión de la presentadora, que desveló haber hecho un simpa con su marido.

De hecho, el programa también arrancó con las bajas de Sara Ramos y Pilar Vidal en el primer tramo, algo que no se explicó. En lo que sí reparó Nuria Roca fue en la ausencia de su marido, Juan del Val cuando, tras presentar a sus colaboradores, uno de ellos preguntó por el escritor: "¿Estás diciendo que se nota que no está Juan?", preguntó Nacho García a Laura Cuevas, que se había quejado de la presentación que les había hecho Roca.

"Oye, pero una cosa, ¿a Juan le hemos despedido?", preguntaba la presentadora mientras se reía. "La jefa eres tú. Tú sabrás", le respondían sus colaboradores. "A ver, yo lo único que le dije es 'el sábado hay Roca'. Hasta aquí", quiso aclarar. "No sé lo que ha dicho (él), pero no está", apuntaba Berni. "Bueno, ¿aquí no está no? Pues ya está", zanjó la presentadora ante las teorías de sus compañeros de que el escritor se uniría más tarde a la tertulia.

Tras eso, el programa comenzó a abordar temas y en el repaso a las famosas batallas de aura, que han llegado a España, se volvió a bromear sobre la ausencia de Del Val: "A lo mejor Juan está farmeando aura".

El divertido simpa de Juan del Val y Nuria Roca

Aunque el programa no aclaró durante su primer tramo si Juan del Val se ausentaría solo de esa primera parte del programa o si se trataba de una baja temporal o permanente, Roca sí quiso contar una anécdota que vivieron juntos. Lo hizo mientras el programa repasaba la noticia sobre un simpa de 7.000 euros en A Coruña.

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La presentadora aprovechó el tema para contar que ella y su marido hicieron un simpa en un restaurante, pensando cada uno que el otro había pagado la cuenta. Tal fue el despiste, que la pareja volvió semanas después al mismo local como si nada, cuando en medio de la cena, los empleados les hicieron saber de la deuda anterior: "Pasé una vergüenza...", confesó Roca sobre el divertido momento.

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Fuente: El Periódico

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