Omar Montes, al límite: el cantante reacciona a su última polémica y anuncia que tomará medidas

Omar Montes se encuentra en el centro de la polémica después de que Rocío Muñoz haya dado a luz. En medio de este revuelo, el artista ha reaccionado públicamente y ha asegurado que una persona cercana a Rocío, Raquel, se habría puesto en contacto con él para aportar pruebas relacionadas con la denuncia de la que habla.

"Ahora que habláis de esto, se ha puesto en contacto, mira que bien, y de manera desinteresada, la mejor amiga de ella, Raquel, que es su socia", ha explicado Omar Montes ante las cámaras. El cantante asegura que esta mujer le habría facilitado documentación y pruebas y que actualmente las estaría revisando: "La señora nos ha dado todas las pruebas, tenemos todo en nuestro poder. Ahora estamos ya esclareciendo todo".

Ante esta situación, el cantante también ha dejado claro que está dispuesto a tomar medidas al considerar que "no todo vale". Además, ha defendido que una persona pueda acudir a televisión para contar una situación personal si atraviesa dificultades económicas, pero ha cuestionado las circunstancias de este caso concreto. Sin embargo, cuando los medios de comunicación le han preguntado directamente por las pruebas de paternidad, ha preferido no continuar hablando del asunto: "Cómo no me dejan hablar, ya no hablo más", ha respondido antes de marcharse.

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Por otro lado, el artista ha utilizado sus redes sociales para compartir un comunicado en el que niega los hechos que se le atribuyen y da su versión sobre dicha polémica. De esta manera, Omar ha querido dejar constancia públicamente de su postura mientras el asunto continúa generando interés y a la espera de que se esclarezcan las circunstancias que rodean el conflicto.