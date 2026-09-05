Terelu Campos se disculpa con Anabel Pantoja por la cobertura de 'Sálvame' en la muerte de su padre: "Siento vergüenza"
La colaboradora llegó a admitir que ese momento fue uno de los peores en su vida profesional, ya que tuvo que ser el rostro visible aquella tarde
Kevin Rodríguez
El plató de '¡De viernes!' fue anoche escenario de un emotivo y tenso reencuentro entre Terelu Campos y Anabel Pantoja. La presentadora aprovechó la entrevista para pedir disculpas de forma pública por el trato informativo que el programa 'Sálvame' emitió durante el fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de la invitada.
Mirando fijamente a los ojos a Anabel, Terelu asumió la responsabilidad de haber puesto rostro a aquella jornada y confesó abiertamente su arrepentimiento: "Es de las cosas de las que menos satisfecha me siento, tengo hasta un sentimiento de vergüenza". Aunque matizó que ella no decidía los contenidos, reconoció que el formato cruzó líneas rojas con una falta de empatía inaceptable en un momento tan trágico.
Por su parte, Anabel Pantoja escuchó las explicaciones y agradeció el paso al frente, pero dejó claro que la herida sigue abierta. "En ese momento tan delicado podíais haber parado", lamentó la influencer, sentenciando que, aunque no es una persona rencorosa, le resulta imposible olvidar los límites inhumanos que se traspasaron aquel día.
El encuentro televisivo dejó patente que, a pesar de los años transcurridos y de las disculpas sinceras de la presentadora, las consecuencias de aquella cobertura siguen marcando la relación entre ambas. Mientras Terelu busca dejar atrás uno de los episodios más amargos de su trayectoria televisiva, Anabel continúa procesando el dolor de un día en el que, según sus propias palabras, el periodismo sensacionalista superó cualquier límite ético comprensible.
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Fuente: El Periódico
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