Fran Rivera corta tajante a 'Fiesta' tras las filtraciones sobre Tamara Gorro: "Estas tonterías no"

La tensión familiar en el clan Rivera vuelve a situarse en el centro de la polémica televisiva. Los rumores sobre un distanciamiento entre Francisco Rivera y su hermano Cayetano, presuntamente acrecentados a raíz del noviazgo de este último con la influencer Tamara Gorro, han escalado un peldaño más este fin de semana. El escenario de la confrontación fue la emblemática Corrida Goyesca de Ronda, celebrada en la localidad malagueña, donde Francisco protagonizó un agrio desencuentro con los medios de comunicación tras salir a la luz una serie de mensajes desvelados por Pipi Estrada en 'Fiesta' en los que el torero advertiría a su hermano sobre la colaboradora.

Visiblemente molesto e irritado por la presión de la prensa, el torero arremetió contra la reportera de 'Fiesta', Sonia Fernández, cuando esta le cuestionó por la llamativa ausencia de Cayetano en el coso taurino. Con gesto cortante y esquivo, el diestro zanjó el asunto señalando: "Cayetano estaba aquí en casa... si no ha ido a los toros él sabrá". Unas declaraciones que evidenciaron la incomodidad del torero ante las preguntas sobre las desavenencias profesionales y familiares que arrastran desde hace tiempo.

La situación se caldeó aún más cuando el espacio televisivo intentó indagar en los motivos de su inquina hacia la nueva pareja de su hermano, provocando que Fran reaccionara: "No voy a entrar en vuestro juego. Os da exactamente igual cómo me encuentre. No voy a seguir por aquí, de verdad. Si vas a seguir con estas tonterías... no", sentenció con dureza, negándose a continuar con la entrevista. Ante el ruego de la periodista de que no se ofuscase, el torero replicó tajante: "No estoy enfadado, tú nunca me has visto enfadado. Una cosa es que no me enfade y otra es que quiera seguir con vuestro juego, que me parece ridículo".

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Pese a los intentos de la prensa por matizar el supuesto veto del diestro hacia Tamara Gorro —a quien varios colaboradores acusan de no ver con buenos ojos—, Rivera intentó restar importancia al asunto asegurando que la desconoce por completo. "No puedo opinar porque no la conozco. Creo que coincidí con ella hace diecisiete o dieciocho años, en una cena, pero es que no la conozco", argumentó en su defensa. Por su parte, la propia influencer ha intentado apagar el fuego mediático alegando públicamente que mantiene una postura neutral y que no tiene problemas con nadie del entorno de su pareja.