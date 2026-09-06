Joaquín Moeckel, abogado de Fran y Cayetano, zanja los rumores de desencuentro entre los hermanos
El abogado de los hermanos Rivera se pronuncia sobre su supuesto distanciamiento
EP
La tradicional Goyesca de Ronda volvió a reunir a numerosos rostros vinculados al mundo del toreo y entre ellos no faltó Joaquín Moeckel, abogado y amigo de Francisco y Cayetano Rivera. A su llegada a la plaza, el letrado atendió a los medios y quiso pronunciarse sobre uno de los asuntos que más comentarios está generando en los últimos tiempos: la supuesta distancia entre los dos hermanos. Una situación sobre la que Moeckel se mostró tajante, restando importancia a cualquier posible enfrentamiento entre ellos.
"No hay desencuentro. Nada, eso. Cosa de hermanos, hombre", aseguró el abogado, que recurrió incluso a su propia relación profesional con ambos para defender que no existe un conflicto de la gravedad que se ha llegado a apuntar. "Si hubiera pelusilla no tendrían el mismo abogado", afirmó con rotundidad. Sobre la posible presencia de Cayetano en Ronda, reconoció no saberlo con certeza, aunque apuntó: "Yo imagino que sí, que estará por aquí".
Precisamente, otro de los temas sobre los que fue preguntado fue por el deseo que habría tenido Cayetano de despedirse de los ruedos en una plaza tan emblemática como la de Ronda. Sin embargo, el abogado se mostró prudente y dejó claro que, al menos por el momento, no parece que vaya a producirse esa despedida. "En la vida muchas veces tiene ganas de ver muchas cosas, pero también me gustaría tener el pelo y no lo tengo, ¿no?", bromeó, antes de señalar que cree que "eso ahora mismo no" será posible. Una vez más, insistió en que su relación con ambos hermanos es buena: "Yo de los dos estoy encantado con los dos".
Por último, Joaquín también fue preguntado por otro asunto que afecta a los hermanos Rivera: el reparto de los bienes de su padre, 'Paquirri', y el primer paso dado por Kiko Rivera en relación con la herencia. Sin entrar en detalles sobre qué podría suceder ni cuándo, dejó entrever que habrá novedades y fue contundente ante las preguntas de los periodistas: "Algo va a haber, seguro, seguro". Unas declaraciones que llegan en plena Goyesca de Ronda y que vuelven a poner el foco en la relación entre los hermanos Rivera Ordoñez.
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