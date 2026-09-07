Isa Pantoja, rota tras tener que separarse de Asraf: "No sabéis lo que significa estar sin mi contención"

Tres años después del paso de Asraf Beno por 'Supervivientes 2023', donde tuvo un gran protagonismo y se clasificó en cuarto lugar quedándose a las puertas de la gran final que ganó Bosco Martínez-Bordiú a pesar de que partía como uno de los favoritos, el marido de Isa Pantoja vuelve a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars 3' para quitarse una espinita clava y volver a dar lo mejor de sí.

Una edición en la que coincidirá con otros miembros del 'universo Pantoja', como los ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez y Yulen Pereira, y Alma Bollo, con la que participó en su primera vez en el reality y con la que protagonizó numerosos encontronazos que sin duda marcarán esta nueva convivencia en los Cayos Cochinos aunque ambos están dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva y olvidar el pasado.

Desde 2023, la vida de Asraf ha cambiado mucho. Meses después de 'Supervivientes' formalizaba su relación con Isa dándose el 'sí quiero' en una boda a la que no asistían ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera. Y en junio de 2025 la pareja culminaba su felicidad dando la bienvenida a su primer hijo en común, Cairo, con el que han cumplido su sueño de formar su propia familia junto al niño que la influencer tiene con Alberto Isla, Albertito (12).

De ahí que la marcha de su marido a Honduras haya dejado destrozada a Isa, que a corazón abierto ha compartido un vídeo en redes sociales llorando desconsoladamente tras despedirse de Asraf, consciente de que si todo va bien tardará 3 meses en volver a verlo. "Hago este vídeo así tal cual con mis pelos porque se acaba de ir Asraf y es que me da mucha pena..." ha confesado sin poder contener las lágrimas. "Es que no sabéis lo que significa para mí estar sin mi contención" ha reconocido.

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Su "pilar en estos meses" y el "defensor número 1" del modelo mientras esté en el reality, su hijo mayor, como ha revelado en otro vídeo en el que ha mostrado a sus seguidores cómo ha sido la cariñosa despedida de ambos antes de que Beno pusiese rumbo a Honduras.